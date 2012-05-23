به گزارش خبرگزاری مهر، حسین یزدانمهر اظهار داشت: طرح آسیبشناسی و مرمت پشتبام و داخل حمام فین توسط کارشناسان حوزهحفظ و احیا تهیه شده و توسط کارشناسان دفتر فنی اداره میراث فرهنگی در حال انجام است.
وی ادامه داد: اعتبار مرمت این بنا از محل اعتبارات ملی 280میلیون ریال و از محل اعتبارات استانی 220میلیون ریال است.
سرپرست ادارهمیراث فرهنگی و گردشگری کاشان با اشاره به اینکه مرمت حمام در دو قسمت در حال انجام است، بیان داشت: مرمت قسمت فوقانی حمام شامل آواربرداری به حجم 200 مترمکعب، مرمت سقفهای فرسوده، لنگههای فرسوده، اجرای پالانه، اجرای دوغابریزی گچ بهصورت کفمال، اجرای غوره گل به روش سنتی و اجرای کاهگل پشت بام است.
وی اضافه کرد: مرمت قسمت داخلی حمام که شامل آهکبری و مرمت دو نقطه از بدنههای آسیبدیده که ناشی از نمزدگی اخیر و نفوذ رطوبت ناشی از جویهای روان داخل باغ که از طریق بدنهها (رطوبت صعودی) به سمت بالا در حرکت است، در حال انجام است. یزدانمهر همچنین مرمت بدنههای داخلی حمام که توسط گردشگران در قسمتهای مختلف دچار یادگارینویسی شدهاند، در دستور کار مرمتی قرار گرفتند و تاکید کرد: مرمت این مکانها از طریق لایهبرداری سطوح گچی و تثبیت بدنهها و مرمت داخل حمام انجام میشود.
وی بیان داشت: با توجه به حساسیت فوقالعادهسازمان متبوع و عموم میراثدوستان، فرآیند حقوقی قصور پیمانکار حمام فین با جدیت در حال پیگیری و انجام است.
به گزارش مهر در 50 سال گذشته، این نخستینبار است که مرمت اساسی پشت بام حمام فین در دستور کار قرار گرفته است.
آغاز مرمت آرامگاه استاد حبیب یغمائی در شهرستان خوروبیابانک
به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روزجهانی موزهها مرمت آرامگاه استاد حبیب یغمایی در شهرستان خورو بیابانک آغاز شد.
این بنا شامل ساختمان مقبره، ساختمان مسکونی، کتابخانه و فضای باز که اعیانی آن متعلق به وراث مرحوم حبیب و عرصه آن متعلق به شهرداری خور بوده و با همت یکی از خیرین و بستگان مرحوم استاد حبیب به نام آقای ساغر یغمائی عرصه آن از شهرداری خریداری و اعیانی نیز از طرف وراث و یک زمین در مجاورت این اثر را شهرداری با حفظ مالکیت به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان واگذار شد.
مرحوم استاد حبیب یغمائی یکی از بزرگان و شعرای معروف بوده و از پیشکسوتان فرهنگ و هنر در شهرستان محسوب میشود. و شعر معروف روباه و زاغ که همه در کتابهای دبستانی خود خواندهاند از ایشان است.
این بنا به شماره ۱۹۸۵۳ در تاریخ 22/8/86 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و در حال حاضر با برنامهریزیهای به عمل آمده مرمت قسمتهای اضطراری بنا آغاز شده و امید است در سالهای آینده مرمت کامل آن به پایان برسد.
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