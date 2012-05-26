سه عضو تیم دختران قم به تیم ملی فوتبال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امسال تیم های مختلف فوتبال و فوتسال بانوان کشورمان، به رقابت های مهم برون مرزی اعزام می شوند، تقریبا در بیشتر تیم های تشکیل شده از سوی فدراسیون فوتبال، بانوان قمی نیز حضور دارند.



البته با توجه به کارهای بسیار خوبی که از سوی بخش بانوان هیئت فوتبال استان قم در رده های سنی پایه صورت گرفته است و با سرمایه گذاری انجام شده، استعدادهای بسیار خوبی از بین نوجوانان و جوانان دختر علاقمند به فوتبال و فوتسال شناخته شده است، قم از حضور بازیکن در تیم های ملی رده های سنی پایه فوتبال دختران کشور بهره مند است.



دعوت 29 بازیکن به تیم ملی فوتسال دختران ایران



اما امروز اسامی دعوت شدگان به تیم ملی فوتبال جوانان بانوان کشورمان اعلام شد و طی آن مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال دختران رده سنی جوانان کشورمان برای برگزاری اردوی تیم ملی جوانان 29 بازیکن را دعوت کرد.



مریم ایراندوست به منظور برگزاری اردوی جدید تیم ملی زیر19 سال بانوان در کمپ تیم های ملی که از 23 تا 27 خردادماه برگزار می شود 29 بازیکن را به این شرح دعوت کرد که در بین بازیکنان دعوت شده سه دختر فوتبالیست قمی نیز حضور دارند.



بر اساس برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان و با اعلام کمیته بانوان فدراسیون فوتبال، این بازیکنان باید بعدازظهر سه شنبه بیست و سوم خرداد خودشان را به کادرفنی تیم ملی معرفی کنند در حالی که این اردو شنبه 27 خرداد به پایان می رسد.



اردوی تیم ملی از 23 تا 27 خرداد در تهران



اما در بین اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان جوان کشورمان، علاوه بر فریما حیدری، مریم دست پاک و زهرا قربانی سه بازیکن دعوت شده از هیئت فوتبال استان قم، بازیکنان زیادی از استان های مختلف هم حضور دارند.



بر این اساس فاطمه رضوانی، فاطمه ایران منش ، سمیه موسایی ، سمیرا اسماعیلی، ثنا کرداوعلی ، رباب فرج زاده ، فاطمه عزیزی ، سپیده حاجی نصب ، فاطمه حسینی نژاد ، معصومه نوروزی و مقرب زاد حسینعلی نیز به تیم ملی دعوت شده اند.



این در حالی است که محدثه جمالی، شقایق روزبهان، شقایق ناظری، المیرا احمدی، مهسا کحالی، فاطمه عادلی ، فاطمه پدرام ، ریحانه حسین آبادی، سارا جاه کوهانی، لیلا معلم برازجانی، فاطمه حسنی، فاطمه محمدی ، افسانه شهنه، فاطمه میرعرب و فاطمه ایروانی دیگر ملی پوشان محسوب می شوند.



گفتنی است: اردوی قبلی تیم ملی زیر19 سال بانوان کشورمان از 23 تا 28 اردیبهشت ماه در کمپ تیم های ملی برگزار شد و طی آن 34 بازیکن در این تمرینات حاضر شد و این اردو پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه به پایان رسید.