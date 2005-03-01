طرح ايمن سازي مدارس شهر تهران در برابر زلزله تصويب شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در يكصد و سي ويكمين جلسه علني شوراي شهرتهران كه با حضور مستمع برگزار شد، طرح ايمن سازي مدارس شهر تهران در برابر زلزله كه يك فوريت آن در يكصد و هجدهمين جلسه شورا به تصويب رسيده بود، به اتفاق آرا تصويب و براي اجرا به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و شهرداري ابلاغ شد .

بنابرهمين گزارش ، سازمان آموزش و پرورش شهر تهران موظف است جهت تامين ايمني جان دانش آموزان به مدارس غير انتفاعي جديد التاسيس اجازه فعاليت بدهد كه داراي " سطح عملكرد قابليت استفاده بي وقفه B-1 " باشد.

همچنين آموزش و پرورش شهر تهران حداكثر ظرف يك ماه آينده بايد فهرست كليه مدراس شهر تهران اعم از دولتي و غير انتفاعي را به همراه مشخصات عمومي و سازه مدارس ، جهت تعيين تطابق مشخصات فني واستحكام به سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ارايه نمايد.

براساس تبصره يك مصوبه ، از تاريخ ابلاغ شهرداري تهران موظف است از صدور مجوز ساخت و تاسيس مدارس اعم از دولتي و غير انتفاعي كه داراي سطح عملكرد پايين تر از قابليت استفاده بي وقفه باشند ، خودداري نمايد.