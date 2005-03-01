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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۰۵

در جلسه امروز شوراي شهر تهران

طرح ايمن سازي مدارس شهر تهران در برابر زلزله تصويب شد

طرح ايمن سازي مدارس شهر تهران در برابر زلزله به تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران رسيد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در يكصد و سي ويكمين جلسه علني شوراي شهرتهران كه با حضور مستمع برگزار شد، طرح ايمن سازي مدارس شهر تهران در برابر زلزله كه يك فوريت آن در يكصد و هجدهمين  جلسه شورا به تصويب رسيده بود، به اتفاق آرا تصويب و براي اجرا به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و شهرداري ابلاغ شد .

بنابرهمين گزارش ، سازمان آموزش و پرورش شهر تهران موظف است جهت تامين ايمني جان دانش آموزان به مدارس غير انتفاعي جديد التاسيس اجازه فعاليت بدهد كه داراي " سطح عملكرد قابليت استفاده بي وقفه B-1 " باشد.

همچنين آموزش و پرورش شهر تهران حداكثر ظرف يك ماه آينده بايد فهرست كليه مدراس شهر تهران اعم از دولتي و غير انتفاعي را به همراه مشخصات عمومي و سازه مدارس ، جهت تعيين تطابق مشخصات فني واستحكام به سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ارايه نمايد.

براساس تبصره يك مصوبه ، از تاريخ ابلاغ شهرداري تهران موظف است از صدور مجوز ساخت و تاسيس مدارس اعم از دولتي و غير انتفاعي كه داراي سطح عملكرد پايين تر  از قابليت استفاده بي وقفه باشند ، خودداري نمايد.

کد مطلب 161716

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