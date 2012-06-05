سعید فرخی به اردوی تیم ملی کاراته دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری رقابتهای سه جانبه بین تیم‌های ملی، منتخب دانشجویان و تیم اعزامی به مسابقات غرب آسیا، مدیر تیم های ملی سعید فرخی را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

فرخی که 5 دوره حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ر ا با کسب چهار مدال طلا در کارنامه دارد، جمعه گذشته موفق شد دو پیروزی را برای خود ثبت کند. وی در مسابقات انتخابی دانشجویان چهره پرفروغی داشت تا از سوی حبیب الله ناظریان به اردوی تیم ملی دعوت شود.

این کاراته که در مسابقات انتخابی 18 فروردین و 16 اردیبهشت چهره موفق نداشت و شانس حضور در اردوی تیم ملی را از دست داده بود که با این تفاصیل دوباره به اردو بازگشت. فرخی روز گذشته راهی زنجان شد تا در کنار سایر نفرات وزن 75- کیلوگرم زیر نظر شهاب سلطانی تمرینات خود را آغاز کند.

تیم ملی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند. این رقابتها تیرماه در ازبکستان برگزار می شود.