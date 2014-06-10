به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فرخی در دومین همایش شهرداران شهرهای استان مرکزی ظهر سه شنبه در شهرداری اراک افزود: توسعه سرمایه گذاری در شهرها امروزه به یک نیاز ملزم بدل شده است؛ بنابراین باید شهرداری ها برای توسعه خدمات عمرانی و تحقق پروژه های عمرانی خود در راستای جلب مشارکت های مردمی و جذب سرمایه گذاران داخلی تلاش نمایند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر درآمد عوارض محوری برای شهرداری ها منسوخ شده است، ابراز کرد: با کاهش درآمد وصولی شهرداری ها انتظارات و درخواست های شهروندان برای دریافت خدمات با کیفیت و کمیت بیشتر نسبت به گذشته از شهرداری ها افزایش یافته است.

تغییر احتمالی قوانین دریافت عوارض شهرداری

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی اظهار داشت: بودجه مصوب شهرداری ها فقط پاسخگوی 10 درصد از نیازهای شهرواندان است؛ لذا با توجه به تغییر احتمالی قوانین مبنی بر دریافت عوارض های مختلف توسط رقبای شهرداری ها باید ما درصدد تدوین برنامه ای منظم برای افزایش مشارکت عمومی در سرمایه گذاری برای تحقق پروژه های عمرانی شهرداری ها باشیم.

راهکاری مناسب برای تحقق جلب سرمایه گذاری داخلی

فرخی تشکیل هیات عالی سرمایه گذاری را راهکاری مناسب برای تحقق جلب سرمایه گذاری داخلی برای انجام پروژه های عمرانی شهرداری دانست و عنوان کرد: تغییر نگرش و ایجاد آمادگی، شناسایی و مطالعه فرصت های سرمایه گذاری، آموزش برای اجرایی شدن جذب مشارکت های مردمی و تدوین شیوه نامه سرمایه گذاری می تواند از عوامل مهم در تحقق این امر باشد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید در تمامی شهرداری ها ساختاری برای سرمایه گذاری ایجاد کنیم، اظهار داشت: استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی برای اعضای هیات عالی سرمایه گذاری و انتخاب روشی درست برای جذب سرمایه گذاران هم می تواند در تحقق این امر موثر واقع شود.

وی بر آموزش و استفاده از تجربیات شهرداران استان و خارج از استان در این خصوص تاکید و ابراز کرد: وجود نگرشی منفی نسبت به سرمایه گذاری در جامعه، عدم شناخت و آگاهی نسبت به روش های قانونی سرمایه گذاری و عدم عزم و اراده استانی از جمله چالش های موجود در این زمنیه بشمار می رود.

فرخی تشکیل کارگروه ویژه شهرداری ها در ستاد سرمایه گذاری استان، ایجاد ساختار مناسب برای سرمایه گذاری و مدیریت افکار عمومی در این زمینه را عواملی مناسب در جهت جذب سرمایه گذار داخلی در انجام پروژه های عمرانی شهرداری ها عنوان کرد.

جذب سرمایه گذاران خارجی در تحقق پروژه های عمرانی شهرداری ها

شهردار نراق هم در این جلسه گفت: باید با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه عمیق به سرمایه گذاری، شهرداری ها هم در این زمینه اقداماتی را انجام دهند.

محمود مرادی افزود: جذب سرمایه گذاران داخلی و جذب سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور در تحقق پروژه های عمرانی شهرداری می تواند راهکاری مناسب برای توسعه خدمات عمرانی شهرداری ها باشد.

وی ابراز کرد: جذب مشارکت عمومی در اداره امور شهر، نوسازی بافت های فرسوده، ارتقای جایگاه شهرداری از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی و ایجاد روحیه ی نشاط در جامعه از ویژگی های ارزیابی شهرداری ها بشمار می رود.

مرادی با اشاره به اینکه تحقق تمامی این امور مستلزم داشتن منابع مالی است، اظهار داشت: شهردای ها باید برای تحقق این مهم سعی در جذب مشارکت عمومی و سرمایه گذاران داخلی داشته باشند.

شهردار نراق ادامه داد: تغییر نگرش مدیریت شهری از عوارض محوری با تامین منابع مالی از طریق ابزارهای نوین، فراهم کردن بستر کار فرهنگی با آموزش در بین پرسنل، اعضای شوراهای اسلامی شهرها و کارشناسان کمیته تطبیق فرمانداری ، اقناع افکار عمومی و تاسیس سازمان جذب مشارکت های مردمی و سرمایه گذاران در شهرداری ها و یا تاسیس واحدهای کوچک سرمایه گذاری در شهرداری ها از جمله گام های جذب سرمایه گذار در شهرداری ها می باشند.

وی انتخاب مشاور در مباحث اقتصادی و تیم طرح مطالعاتی برای شناسایی استعدادها و جذب سرمایه گذاران را از دیگر گام های موثر در این خصوص برشمرد و اظهار داشت: بررسی موانع سرمایه گذاری در شهرها ، تدوین شیوه نامه سرمایه گذاری و تهیه بسته های سرمایه گذاری شامل نقشه، مطالعات توجیهی و سهم آورده شهرداری ها را از دیگر اقدامات مناسب در جهت جذب سرمایه گذار در شهرداری ها عنوان کرد.

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در شهرها

مرادی با تاکید بر شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در شهرها گفت: پارکینگ های طبقاتی، پارک های جنگلی، احداث پارک پرندگان، پارک ماهیان زینتی، گلخانه و مرمت بناهای تارخی از جمله فرصت های سرمایه گذاری در شهرداری ها بشمار می روند.

شهردار نراق در پایان بر برگزاری همایش و نمایشگاه های دائمی فرصت های سرمایه گذاری در قالب ساختارهای حجمی از پروژه ها و ایجاد سایت رسمی به چند زبان دنیا توسط شهرداری ها تاکید کرد و یادآور شد: شهرداران باید با شرکت در همایش های مختلف و استفاده از تجربیات شهرداران شهرهای دیگر خارج از استان در جهت جذب سرمایه گذار برای اجرایی کردن پروژه های جدید عمرانی اقدامات لازم را صورت دهند.