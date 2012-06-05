صدور 1.6 میلیون دلار کالا از مرز رازی به اروپا/ توجه به زیرساختها

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیرزاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از صدور 10 هزار تن انواع کالا به ارزش یک میلیون و 600 هزار دلار از این بازارچه به کشور ترکیه و چند کشور اروپایی طی دو ماه گذشته خبر داد و گفت: این میزان صادرات از نظر وزن و ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه 5 هزار نفر در شهرستان خوی به شغل پیله وری مشغول بو.ده و روزانه 300 پیله ور در این بازارچه مشغول فعالیت هستند، اظهار داشت: پایانه مرزی رازی با توجه به قرار گرفتن در مجاورت راه آهن سراسری جمهوری اسلامی به اروپا، مناسب ترین ظرفیتی است که با کمترین هزینه، کالاهای ایرانی را به کشورهای اروپایی صادر کرد.

ترانزیت کالا از مرز رازی خوی احداث محور خوی- قطور تسریع یابد

وی خواستار ایجاد زیرساختها و امکانات لازم برای ترانزیت کالا از طریق مرز رازی شد و ایجاد امکانات لازم برای ترانزیت کالا، تردد کالا و مسافر در مسیر خوی - رازی را ضروری دانست و عنوان کرد: باید هر چه سریعتر نسبت به اتمام عملیات ساختمانی محور خوی - قطور و حل مسائل و مشکلات پایانه مرزی رازی اقدام شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی پایانه مرزی رازی در مقابل کاپی کوی ترکیه ظرفیتهای تجاری و بازرگانی آذربایجان غربی و کشور را به نحو چشمگیری افزایش داده، عنوان کرد: بازگشایی مرز رازی فرصت خوبی برای رشد و شکوفایی اقتصاد منطقه و خوی به وجود آورده که باید برای بهره مندی از این ظرفیتها برنامه ریزی دقیق و جدی شود.

پایانه مرزی رازی خوی در 70 کیلو متری جنوب غرب شهر خوی و در مقابل پایانه مرزی کاپی کوی استان وان ترکیه واقع شده و یکی از نزدیک ترین مسیرهای زمینی جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی و حوزه کشورهای دریای مدیترانه است.

پایانه مرزی رازی طی سال 89 فعالیت های رسمی خود را آغاز کرده که در مدت اندک، تاثیر چشمگیری در افزایش صادرات و ترانزیت کالا داشت، با راه اندازی این پایانه تعداد پایانه های مرزی آذربایجان غربی به پنج واحد رسید که سه واحد در مقابل ترکیه، یک واحد در مقابل جمهوری خود مختار نخجوان و یک واحد نیز در مقابل عراق فعالیت می کنند.

قرار گرفتن در مجاورت خط آهن سراسری جمهوری اسلامی ایران به اروپا، کوتاه کردن فاصله مسیر جاده ای برای سفر به ترکیه از مزیتهای بسیار مهم این پایانه مرزی بوده که این مرز با هدف تسهیل و روانسازی، توسعه بازرگانی، تجاری و افزایش مبادلات اقتصادی ایران با ترکیه به عنوان مرز رسمی زمینی گشایش یافت.

مرز رازی بعد از مرز بازرگان و سرو ارومیه سومین مرز رسمی کشورمان با ترکیه در آذربایجان غربی است که در صورت تکمیل زیر ساخت هایش از جمله آسفالت جاده نیمه تمام خوی - قطور به طول 70 کیلومتر می تواند به دروازه مهم مبادلات تجاری ایران و ترکیه تبدیل شود.

گمرک خوی تا گمرک رازی 75 کیلومتر و از رازی تا شهرستان وان مرکز استان وان ترکیه حدود 80 کیلومتر فاصله دارد که درسال 1351 به عنوان گمرک مرز ریلی مجاز تعیین و ورود وخروج کال از طریق آن مرز توسط راه آهن انجام می‌گیرد.