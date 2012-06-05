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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

خاکپور خبر داد:

اسکان 21 هزار کلنی زنبور عسل در نور

اسکان 21 هزار کلنی زنبور عسل در نور

نور - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی نور گفت: 21 هزار کلنی زنبور عسل در نور با همکاری این مدیریت در منطقه اسکان داده شده است.

مهدی خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 21 هزار کلنی زنبور عسل با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نوردر این منطقه اسکان داده شد . .

وی از همکاری این مدیریت برای اسکان 21 هزار کلنی زنبور عسل متعلق به 440 بهره بردار در محدوده جغرافیایی شهرستان نور خبر داد.

خاکپور، اعطا تسهیلات وام به میزان 210  میلیون ریال بین چهار بهره بردار این بخش، اصلاح نژاد هفت هزار راس دام و آغاز اجرای پنج پرو‍‍ژه سیلو سازی با همکاری پنج نفر از دامداران نور را از اقدامات این مدیریت در بخش دام و طیور برشمرد.

نور یکی از مناطق ییلاقی و مستعد پرورش زنبور عسل در مازندران است.

کد مطلب 1618852

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