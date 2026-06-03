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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

دامغان قطب ملکه‌سازی زنبور عسل در استان سمنان؛ رشد ۲۰ درصدی زنبورداری

دامغان قطب ملکه‌سازی زنبور عسل در استان سمنان؛ رشد ۲۰ درصدی زنبورداری

دامغان- مدیر جهاد کشاورزی دامغان از رشد ۲۰ درصدی صنعت زنبورداری این شهرستان خبر داد و گفت: ۷۰ درصد ملکه‌های تولیدی کل استان سمنان در دامغان پرورش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از واحد کلنی زنبور عسل در دامغان به رشد ۲۰ درصد تولیدات زنبور پروری در این شهرستان اشاره داشت و افزود: پوشش گیاهی غنی و موقعیت جغرافیایی این منطقه را به ظرفیت خوبی برای تولید عسل تبدیل کرده است.

وی از فعالیت ۲۰۰ بهره بردار در صنعت زنبورداری خبر داد و بیان داشت: این تعداد بهره بردار بر روی ۱۳ هزار کلنی نظارت دارند.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان میانگین برداشت هر کلنی را هشت تا ۱۲ کیلوگرم برآورد کرد و توضیح داد: بارندگی و رطوبت مناسب طی سال جاری میزبان تولید عسل را ارتقا بخشیده است.

شوکت آبادی از تولید ۷۰ درصد ملکه های اصلاح شده در دامغان خبر داد و بیان کرد: در همین راستا همکاری خوبی با مرکز اصلاح نژاد زنبور عسل و دانشگاه ساری برقرار است.

وی امیریه دامغان را محل استقرار کارگاه های تخصصی دوره کارآموزی دانشجویان معرفی کرد و افزود: منطقه امیریه به عنوان مرکز زنبور پروری دامغان در تولید ژل رویال پیشرو است چرا که یک چهارم این محصول در استان سمنان از این مرکز تولید می شود.

کد مطلب 6849369

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