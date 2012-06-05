انحراف به چپ خودرو 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت

سرهنگ غلامحسین علی حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دوشنبه شب 15 خرداد ماه سبقت و انحراف به چپ خودروی سمند در 30 کیلیومتری محور رباط قره بیل در خراسان شمالی سبب تصادف با کامیونت ایسوزو و کشته شدن 4 نفر از سرنشینان سواری سمند شد.

وی با بیان اینکه در این تصادف 4 نفر در دم کشته و 2 نفر نیز مصدوم شدند اظهار داشت: راننده سمند و کامیونت ایسوزو دچار مصدومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ حسین زاده تصریح کرد: در این تصادف همسر و 3 فرزند راننده سواری سمند که در حال حاضر مصدوم و در بیمارستان بستری است جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این حادثه با کمال تاسف دختر 8 ساله و 2 پسر 14 و 18 ساله راننده سمند به همراه همسر 38 ساله وی در دم جان باختند.

این مسئول مسیر حرکت سواری سمند را از شرق به غرب ذکر و اضافه کرد: علت این تصادف، سبقت و انحراف به چپ سواری سمند تشخیص داده شده است.



