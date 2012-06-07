به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دولت آبادی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان هرمزگان را جزو استان های پیشگام طرح پزشک خانواده دانست و افزود: این طرح در شهرهای بالای 20 هزار نفر با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از طریق تشکیل تیم سلامت با مسوولیت پزشک خانواده، اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به فراخوان برای جذب پزشکان متقاضی این طرح تصریح کرد: خانوارهای ساکن شهر قشم نیز پس از فراخوان و اعلام اسامی پزشکان می توانند با مراجعه به پزشک مورد نظر خود در این طرح ثبت نام کنند.

به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم، در مرحله اول اجرای این طرح، خدمات ویزیت، دارویی و پرستاری رایگان خواهد بود و پیگیری و درمان های اولیه بیمار، ثبت و ضبط اطلاعات بیمار، اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقای سلامت عمومی، مشاوره، رادیو لوژی و آزمایشگاه نیز از دیگر خدمات این طرح محسوب می شود.

وی گفت: خانورهای عضو این طرح در مراجعه به پزشک خانواده از خدمات و پوشش بیمه ای استفاده خواهند کرد و در غیر این صورت امکان استفاده از بیمه برای آنان مقدور نخواهد بود.

دولت آبادی عنوان کرد: بیماران عضو این طرح درصورت تشخیص پزشک خانواده به سطوح 2 و 3 درمان که تخصصی و فوق تخصصی است ارجاع و با این طرح خدمات تخصصی و فوق تخصصی در قالب نظام ارجاع تسهیل و خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی هدف دارشده و الگوی مصرف حوزه سلامت نیز اصلاح می شود.

مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان قشم گفت: جلوگیری از مراجعات نامناسب و سرگردانی بیماران و پرداخت 5 تا 10 درصد تعرفه بیمارستانی، از دیگر امتیازات خدمات طرح پزشک خانواده شهری است.

وی در پایان از تامین فضا و نیرو به عنوان موارد مهم ورود پزشکان بخش خصوصی به این طرح نام برد و تاکید کرد: هر پزشک حداقل 500 و حداکثردو هزار و 500 نفر را در این طرح تحت پوشش خود می گیرد و خرید خدمت پزشکان نیز توسط سازمان های بیمه گر انجام خواهد شد.