  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

دولت آبادی:

طرح پزشک خانواده شهری در قشم شهریور ماه اجرا می‌شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم گفت: در راستای تحقق دستورالعمل ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت کشور، طرح پزشک خانواده شهری در قشم شهریور ماه سال جاری اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دولت آبادی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان هرمزگان را جزو استان های پیشگام طرح پزشک خانواده دانست و افزود: این طرح در شهرهای بالای 20 هزار نفر با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از طریق تشکیل تیم سلامت با مسوولیت پزشک خانواده، اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به فراخوان برای جذب پزشکان متقاضی این طرح تصریح کرد: خانوارهای ساکن شهر قشم نیز پس از فراخوان و اعلام اسامی پزشکان می توانند با مراجعه به پزشک مورد نظر خود در این طرح ثبت نام کنند.

به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم، در مرحله اول اجرای این طرح، خدمات ویزیت، دارویی و پرستاری رایگان خواهد بود و پیگیری و درمان های اولیه بیمار، ثبت و ضبط اطلاعات بیمار، اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقای سلامت عمومی، مشاوره، رادیو لوژی و آزمایشگاه نیز از دیگر خدمات این طرح محسوب می شود.

وی گفت: خانورهای عضو این طرح در مراجعه به پزشک خانواده از خدمات و پوشش بیمه ای استفاده خواهند کرد و در غیر این صورت امکان استفاده از بیمه برای آنان مقدور نخواهد بود.

دولت آبادی عنوان کرد: بیماران عضو این طرح درصورت تشخیص پزشک خانواده به سطوح 2 و 3 درمان که تخصصی و فوق تخصصی است ارجاع و با این طرح خدمات تخصصی و فوق تخصصی در قالب نظام ارجاع تسهیل و خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی هدف دارشده و الگوی مصرف حوزه سلامت نیز اصلاح می شود.

مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان قشم گفت: جلوگیری از مراجعات نامناسب و سرگردانی بیماران و پرداخت 5 تا 10 درصد تعرفه بیمارستانی، از دیگر امتیازات خدمات طرح پزشک خانواده شهری است.

وی در پایان از تامین فضا و نیرو به عنوان موارد مهم ورود پزشکان بخش خصوصی به این طرح نام برد و تاکید کرد: هر پزشک حداقل 500 و حداکثردو هزار و 500 نفر را در این طرح تحت پوشش خود می گیرد و خرید خدمت پزشکان نیز توسط سازمان های بیمه گر انجام خواهد شد.

 

کد مطلب 1620556

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها