  1. سیاست
۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

امروز برگزار می شود:

جلسه روسای شعب با باهنر برای تعیین تکلیف کمیسیون های مجلس نهم

جلسه روسای شعب با باهنر برای تعیین تکلیف کمیسیون های مجلس نهم

رئیس شعبه هشتم بررسی اعتبار نامه ها از جلسه امروز بعد از ظهر نائب رئیس مجلس با روسای شعب بررسی اعتبار نامه ها برای تعیین تکلیف اعضای کمیسیون های مجلس نهم خبر داد.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: در جلسه روز چهارشنبه باهنر نائب رئیس مجلس با داوطلبان عضویت در کمیسیون های پر ازدحام برنامه و بودجه، صنایع، انرژی، امنیت ملی هر یک از داوطلبان در خصوص سوابق، تجربیات و تخصص خود صحبت کردند اما این جلسه حالت توصیه ای داشت و به نتیجه خاصی نرسید.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز بعد از ظهر روسای شعب با محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس تکلیف عضویت نمایندگان در کمیسیون های مختلف بر اساس تجربه و تخصص روشن خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفت: کمیسیون‌های انرژی، صنایع‌، امنیت ملی و بودجه کمیسیون‌هایی هستند که تعداد زیادی از نمایندگان برای آنها ثبت نام کرده‌اند. نمایندگان باید توجه کنند و جایشان را تغییر دهند. به عنوان مثال در کمیسیون شوراها کسی برای اولویت اولش ثبت نام نکرده است و این موضوع درباره کمیسیون اصل 90 و کمیسیون فرهنگی هم صدق می‌کند و کمبود نیرو دارند.
 

کد مطلب 1621514

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