تأکید امام جمعه یاسوج بر اجرای طرح«مسجد همدل، ایران همدل» در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج با اشاره به جایگاه روزه در دین اسلام، اظهار کرد: اسلام بر پنج پایه نماز، زکات، حج، روزه و ولایت استوار است و روزه یکی از مهم‌ترین ارکان عبادی دین به شمار می‌رود.

وی افزود: روزه تمرین بندگی است و آثار و برکات فراوان معنوی و اجتماعی برای فرد و جامعه به همراه دارد.

نقش انگلیس در کودتای ۱۲۹۹

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سوم اسفند سالروز کودتای ۱۲۹۹، تصریح کرد: پس از ناکامی انگلیس در قرارداد ۱۹۱۹ که با مخالفت اقشار مختلف مردم تصویب نشد، این کشور به کودتای نظامی روی آورد.

وی بیان کرد: در نهایت با انتخاب رضاخان، زمینه قدرت‌گیری وی فراهم شد و او در سال ۱۳۰۴ با پایان دادن به سلطنت قاجار، سلسله پهلوی را بنیان گذاشت.

آیت الله حسینی ادامه داد: رضاخان در ابتدا شعارهای مذهبی می‌داد اما پس از تثبیت قدرت، رویکردی متفاوت در پیش گرفت.

وی با اشاره به پنجم اسفند سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، گفت: این دانشمند بزرگ متولد سال ۵۹۷ هجری قمری و از مفاخر جهان اسلام و ایران در حوزه‌های فلسفه، ریاضیات، نجوم، فقه و پزشکی است.

امام جمعه یاسوج با تأکید بر حفظ حرمت ماه مبارک رمضان افزود: این ماه، ماه نزول قرآن و ماه گسترده شدن سفره رحمت الهی است و باید شئون آن به‌درستی رعایت شود.

وی تصریح کرد: حتی کسانی که به دلیل بیماری یا سفر نمی‌توانند روزه بگیرند، باید حرمت این ماه را نگه دارند و از روزه‌خواری در ملأعام خودداری کنند.

آیت الله حسینی از بازاریان، صاحبان قهوه‌خانه‌ها، رستوران‌ها و مراکز تهیه غذا خواست حرمت این ماه را رعایت کنند و افزود: رعایت این حرمت علاوه بر حکم شرعی، نشانه ادب و احترام انسانی است.

وی همچنین بر اهمیت نماز جماعت و نماز جمعه تأکید کرد و گفت: فلسفه این اجتماعات عبادی، ایجاد وحدت و تقویت قدرت اجتماعی مسلمانان است و هرچه جمعیت بیشتر باشد، آثار معنوی و اجتماعی آن افزایش می‌یابد.

راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه اقتدار و وحدت ملت

نماینده ولی فقیه در استان حضور گسترده مردم در مراسم‌های ملی و مذهبی از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانه اقتدار و وحدت ملت دانست و اظهار کرد: این حضور مردمی دشمنان را مأیوس می‌کند و گاه ارزشی معادل صد پیروزی در میدان جنگ دارد.

وی با اشاره به طرح «مسجد همدل، ایران همدل» افزود: برگزاری افطاری ساده در مساجد باید مورد توجه قرار گیرد و مردم با مشارکت جمعی، روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت کنند.

آیت الله حسینی گفت: اطعام و افطاری دادن در ماه مبارک رمضان عملی بافضیلت و ارزشمند است و امیدواریم مردم با حضور فعال در مساجد و برنامه‌های عبادی از برکات این ماه عزیز بهره‌مند شوند.