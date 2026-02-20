به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه برگزار شد، با اشاره به دیدار مردم تبریز با رهبر انقلاب گفت این دیدار نقشه راه عبور کشور از چالش‌ها و بحران‌های فعلی را مشخص کرد.

وی بیان کرد: رهبر انقلاب تأکید کردند تمامی کشته‌شدگان آشوب‌های اخیر فرزندان ملت هستند و شبکه‌های مجازی تلاش کردند این واقعیت را وارونه جلوه دهند و سخنان ایشان موجب آرامش مردم و خنثی‌سازی برنامه‌ریزی‌های دشمن شد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد در مورد قدرت بازدارندگی ایران گفت: توان دفاعی کشور نه تنها مبتنی بر تجهیزات نظامی، بلکه بر جایگاه ولایت و کلام رهبر انقلاب استوار است و توان انهدام ناوها و پایگاه‌های دشمن در منطقه و جهان، نشان از اقتدار ایران دارد و دشمنان را به لرزه انداخته است.

وی درباره مذاکرات هسته‌ای افزود رهبر انقلاب با شفاف‌سازی و تحلیل دقیق مذاکرات، تیم مذاکره‌کننده را تقویت کردند و معادله مذاکرات را از اجبار به اختیار دشمن تغییر دادند، ایران تنها در صورتی مذاکره خواهد کرد که طرف مقابل رفتار خود را اصلاح کرده و زیاده‌خواهی‌ها را کنار بگذارد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد به اهمیت آرایش آفندی در برابر دشمن اشاره کرد و گفت: روحانیت و مردم باید در جهاد تبیین، موضع آفندی داشته باشند و به جای دفاع منفعلانه، عملیات رسانه‌ای و تبیینی علیه برنامه‌ها و تبلیغات دشمن انجام دهند.

وی همچنین به پویش‌های «نماز جمعه همدل» و «مسجد همدل» در ماه رمضان اشاره کرد و گفت این اقدامات برای کمک به نیازمندان و تأمین جهیزیه نوعروسان اجرا می‌شود و نمونه‌ای از نیکوکاری ملت و عمل به پیام رهبر انقلاب است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد در پایان از فعالیت‌های گروه‌های جهادی علوم پزشکی در شهرستان مانه تقدیر کرد و گفت شبانه‌روزی شدن درمانگاه‌ها و حضور پزشکان متخصص، دسترسی مردم به خدمات درمانی را تضمین کرده و مسئولان باید پیگیر مسائل درمانی و معیشتی مردم باشند.