محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن ، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است.

براساس این گزارش، محورهای چالوس و فیروزکوه دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

محورهای غیرشریانی پونل - خلخال، هشتگرد - طالقان، کوثر - خلخال، پاتاوه - دهدشت مسدود و همچنین محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته) ، سی سخت - پادانا (رفت و برگشت) و وازک - بلده دارای انسداد فصلی است.