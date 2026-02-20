۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن ، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است.

براساس این گزارش، محورهای چالوس و فیروزکوه دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

محورهای غیرشریانی پونل - خلخال، هشتگرد - طالقان، کوثر - خلخال، پاتاوه - دهدشت مسدود و همچنین محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته) ، سی سخت - پادانا (رفت و برگشت) و وازک - بلده دارای انسداد فصلی است.

فاطمه صفری دهکردی

