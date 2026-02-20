به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع ضمن اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم آذربایجان شرقی بیان کرد: محورهایی که ما از زمان له در این سخنرانی به آن اشاره کردند مهم‌ترین راهبردها در زمان امروز است.

وی با بیان اینکه این سخنرانی یک بسته تبیینی و راهبردی و جامع برای مدیریت بحران و ترسیم آینده است افزود: بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی دارای ابعاد و محورهای اساسی بود که یکی از آنها توجه به حوادث اخیر در کشورمان است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی خود به التیام زخم‌های آشوب‌های اخیر با تاکید بر اینکه کشته شدگان فرزندان ملت ما هستند پرداخت، بیان کرد: این سخنان مهر باطلی بر دهان کسانی زد که می‌خواستند این مسائل را مصادره کنند.

عزیزی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مذاکرات و مسائل منطقه‌ای بیان کرد: ایشان در موضع قدرت کاری که ولی زمان باید انجام دهد نکات مهمی را گفتند که پیام بسیار رسا و گویایی برای تمام جهان بود و آن اینکه شاید آمریکا ناوهای خطرناکی داشته باشد اما سلاح‌های ما می‌تواند آن را به قعر دریا غرق کند.

وی با بیان اینکه نتیجه این سخنان ترس رئیس جمهور آمریکا بود تا جایی که ترامپ اعلام کرد در طور شده با ایران توافق می‌کنیم افزود: این نتیجه سخنرانی از موضع قدرت توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه دیگر محور سخنرانی مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی شفاف سازی درباره مذاکرات و نفی مذاکره تحمیلی بود، گفت: باید از وزیر امور خارجه کشورمان قدردانی کنیم که همواره پا به پای ولایت راه می‌روند و نتیجه مذاکرات را عزت ایران اسلامی می‌داند.

عزیزی با بیان اینکه ایران اسلامی به پای میز مذاکرات آمده تا به دنیا بگوید که ایران جنگ طلب نیست و جنگ نمی‌کند گفت: آمریکا و دشمنان باید بدانند که اگر پایشان را از گلیم خود درازتر کنند آنچنان سیلی از ایران اسلامی خواهند خورد که در تاریخ یادگار بماند.