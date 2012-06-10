کابوس تجاوز و حمله اراذل در پارک طالقانی/ عربده کشی بیخ گوش پلیس!

به گزارش خبرنگار ما، پارک جنگلی طالقانی در مرکز تهران هر روز میهمان افراد زیادی است که برای تفریح و ورزش به این پارک می آیند. با گرم شدن هوا نیز اغلب خانواده های پایتخت نشین ترجیح می دهند شام را در فضای سبز این پارک صرف کنند و حضور شبانه خانواده ها در این پارک افزایش یافته است.

اما اتفاقات تلخ رخ داده در این پارک طی سال های اخیر باعث وحشت شبانه شهروندان برای حضور در این پارک شده است. در حالی که شهروندان ماجراهای تلخ سال های گذشته در پارک طالقانی را فراموش کرده و با امنیت خاطر به این پارک جنگلی می آمدند هجوم شبانه اراذل و اوباش به این پارک بار دیگر زنگ خطر درباره امنیت این تفرجگاه پایتخت نشینان را مطرح کرد.

کشف جسد زن جوان

نخستین بار سال 84 با کشف جسد زن جوانی در این پارک موضوع توجه ویژه به امینت پارک طالقانی مطرح شد. در این جنایت جسد زن جوانی درحالى که به وسیله طناب از تنه درختى برروى یکى از شیبهاى جنگل آویزان شده بود از سوى یکى از رهگذران کشف شد. دقایقى بعد پس از حضور مأموران پلیس و بازپرس ویژه قتل در بررسى هاى نخست مشخص شد از زمان مرگ این زن ۱۲ ساعت مى گذرد و به وسیله گره خوردن طناب به دور گردنش خفه شده است.

بررسی صحنه جنایت نشان می داد قاتل به راحتی قربانی خود را به این پارک کشانده و بدون ترس از حضور فردی در آنجا او را خفه کرده و جسدش را با طناب به درختی بسته بود.

کابوس تجاوز و سرقت

در حالی که تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه داشت تجاوز مردی به زنان و دختران جوان در پارک باعث وحشت تهران نشینان به خصوص زنان برای حضور در این پارک شد. راز جنایت های سیاه مامور قلابی پارک آذر ماه سال 88 با شکایت زن جوانی فاش شد.

او در شکایتش گفت: دیروز همراه نامزدم برای تفریح به پارک طالقانی رفتیم. در حال قدم زدن در پارک بودیم که مردی با معرفی خود به عنوان مامور حراست پارک به طرف نامزدم حمله کرد و با کتک ما را از هم جدا کرد. سپس نیز به تعقیبم پرداخت و در محل خلوت مورد آزار و اذیت قرار داد.

همزمان با آغاز تحقیقات ماموران با 6 شکایت مشابه دیگر روبرو شدند. در این شکایت ها نیز مامور قلابی پارک زنان را در محلی خلوت در پارک طالقانی مورد حمله قرار داده و پس از آزار و اذیت و سرقت اموال آنها متواری شده بود. پس از 40 روز تحقیقات مرد تبهکار دستگیر و در بازجویی ها به تجاوز به 16 زن و دختر اعتراف کرد.

قتل دختر دانشجو

یکم اردیبهشت سال گذشته نیز قتلی دیگر در این پارک رخ داد. این بار پسر دانشجویی وقتی با مخالفت دختر مورد علاقه اش روبرو شد نقشه قتل دختر جوان را طراحی کرد. او فرانک را به بهانه حرف زدن به پارک طالقانی کشاند و برای آخرین بار درخواست ازدواج خود را مطرح کرد. او وقتی دوباره با جواب رد روبرو شد دختر دانشجو را با ضربه های چاقو کشت و از محل گریخت.

گلایه زنان از امنیت پارک

این سه اتفاق تلخ در قلب پایتخت، در کنار وقوع زورگیری از سوی برخی معتادان در محل های خلوت پارک جنگلی باعث اعتراض شهروندان به خصوص زنان شده بود. آنها مدعیند پلیس باید حضور خود را در این پارک تقویت کند.

یکی از شهروندان که هر روز غروب برای ورزش به این پارک می رود به مهر می گوید: هر روز غروب برای ورزش به پارک طالقانی می روم. اگر بخواهم در حاشیه پارک ورزش کنم با مزاحمت موتور سواران روبرو می شوم. داخل پارک نیز معتادانی هستند که اگر در محلی خلوت با آنها روبرو شوی هر لحظه احتمال دارد با تهدید چاقو اموالتان را سرقت کنند.

این زن جوان ادامه داد : وجود دو ایستگاه پلیس در حاشیه و داخل پارک برای امنیت این پارک کافی نیست. هر روز غروب گشت های ارشاد به اینجا می آیند و بیشتر از اینکه به امنیت پارک توجه داشته باشند به حجاب زنان و دختران توجه می کنند.

حمله اراذل و اوباش به پارک

در حالی که شهروندان از امنیت این پارک گله دارند شامگاه جمعه حمله گروهی از اراذل و اوباش به این پارک باردیگر زنگ خطر درباره امنیت در این تفرجگاه را به صدا درآورد. این افراد به راحتی به شهروندان حمله کرده و پس از آسیب رساندن به چند دستگاه خودرو از آنجا متواری شدند.

علی یکی از شاهدان این حادثه به خبرنگار مهر گفت:همراه خانواده ام زمان حادثه برای استراحت در پارک حاضر بودیم که حدود 20 نفر از اراذل و اوباش با چند دستگاه موتو سیکلت وارد محوطه پارک شدند و با عربده کشی و تهدید شروع به شکستن شیشه های خودروهای پارک شده در حاشیه پارک کردند. متاسفانه هیچ پلیسی نیز با وجود ایستگاه سیار پلیس در پارک وارد عمل نشد و برخی از شهروندان که به رفتار این افراد اعتراض کردند مورد حمله اراذل قرار گرفتند. این افراد پس از چند دقیقه قدرت نمایی بدون اینکه ماموری در محل حاضر باشد پارک را ترک کردند.

این حادثه در حالی رخ داد که رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا چندی قبل در جمع خبرنگاران از حضور پررنگ پلیس و برقراری امنیت تفرجگاه ها در این ایام خبر داده بود.

با نگاهی به حوادث رخ داده در پارک طالقانی طی سال های گذشته به نظر می رسد پلیس برای بالا بردن امنیت در این پارک باید وارد عمل شده و حضور نیروهای خود در تفرجگاهی که روزانه میزبان هزاران نفر از شهروندان است تقویت کند.

