

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی اعضای کمیسیون های مجلس نهم که تا به این لحظه قطعی شده است ، حکایت از تغییرات بنیادین در تعدادی از کمیسیون ها از جمله کمیسیون اقتصادی که 22 عضو از 23 عضو آن تغییر کرده اند دارد.

این گزارش همچنین حاکی است که کمیسیون امنیت داخلی و شوراها تا کنون تنها یک متقاضی و طبیعتا یک عضو داشته است و این عضو امیر خجسته نماینده همدان است.

در پی اعتراض تعدادی از نمایندگان با سابقه مجلس نسبت به نحوه گزینش نمایندگان برای کمیسیون ها که در جلسه علنی امروز مجلس مطرح شد ، رئیس مجلس اعلام کرد که نمایندگانی که نسبت به این امر اعتراض دارند می توانند اعتراض خود را به نایب رئیس مجلس بدهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

بنا بر این گزارش فهرست اعضای کنونی کمیسیون های مجلس به این شرح است:



اسامی 28 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

1- اسماعیل کوثری

2- علاءالدین بروجردی

3- حسین سبحانی نیا

4- کاظم جلالی

5- سیدحسین نقوی

6- جواد جهانگیرزاده

7- محمد محسنی ثانی

8- نوذر شفیعی

9- منصور حقیقت پور

10-سید باقر حسینی

11- محمد آشوری تازیانی

12- عوض حیدرپور

13-حجت خدایی سوری

14- حسن کامران

15- فتح اله حسینی

16- محمدصالح جوکار

17- مهدی سنایی

18- محمد حسن عاصفری

19-احمدرضا دستغیب

20- هادی شوشتری

21- منصور آرانی

22- احمد شوهانی

23- صفر نعیمی رز

24- محمد اسماعیلی

25- جواد کریمی قدوسی

26- وحید احمدی

27- مهدی دواتگری

28- ابراهیم آقا محمدی



کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با 17 نماینده جدید تشکیل شد و 10 نفر از نمایندگان عضو این کمیسیون در مجلس هشتم در این دوره از مجلس جدا شدند و برخی نیز با وجود ورود به مجلس از حضور در کمیسیون بازماندند.



اسامی 23 عضو کمیسیون اقتصادی



1- عبدالکریم رجبی

2- ارسلان فتحی پور

3- سید محمد حسین میرمحمدی

4- مهناز بهمنی

5- محسن صرامی فروشانی

6- محمد علیپور

7- امید کریمیان

8- حمیدرضا خصوصی ثانی

9- عثمان احمدی

10- غلامحسین شیری علی آبادی

11- ایرج ندیمی

12- محمد حسن نژاد

13- محمد حسین حسین زاده بحرینی

14- محمد علی مددی

15- سید جلال یحیی زاده فیروزآبادی

16- محمدرضا پور ابراهیمی داورانی

17- ابراهیم نکو

18- محمد رجایی باغ سیائی

19- محمود شکری

20- ناصر عاشوری قلعه رودخانی

21- عطاءالله حکیمی

22- رحیم زارع

23- روح الله بیگی ئیلانلو



بر این اساس جز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ، هیچ‌یک از اعضای این کمیسیون در دوره قبل در کمیسیون جدید حضور ندارند.



اسامی 23 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات



1- قاسم احمدی لاشکی

2- عبدالوحید فیاضی

3- عباس مقتدای خوراسگانی

4- میرقسمت موسوی اصل

5- اسفندیار اختیاری کسنویه یزد

6- زهره طبیب زاده نوری

7- علیرضا منادی سفیدان

8- علی اصغر زارعی

9- جواد هروی

10- مرتضی آقاتهرانی

11- محمود نگهبان سلامی

12- کارن خانلری

13- غلامعلی حداد عادل

14- رضا صابری

15- سید محمود نبویان

16- محمد مهدی زاهدی

17- فرهاد بشیری

18- عطاء الله سلطانی صبور

19- قاسم جعفری

20- مهدی کوچک زاده

21- علیرضا منظری توکلی

22- ابوالقاسم خسروی سهل‌آبادی

2- سید محمدباقر عبادی



اسامی 13 عضو کمیسیون اجتماعی



1- محسن علیمردانی

2- مهدی عیسی زاده

3- ناصر کاشانی

4- حسین طلا

5- حسین مظفر

6- مجتبی رحماندوست

7- ایرج عبدی

8- عباس قائید رحمت

9- علیرضا محجوب

10- عبدالرضا مصری

11- عبدالرضا عزیزی

12- عباس صلاحی

13- فرج الله عارفی



اسامی 17 عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی



1- محمد اسماعیل نیا

2- علی ایرانپور

3- یعقوب جدگال

4- محمدرضا امیری کهنوج

5- سید علی محمد بزرگواری

6- هدایت الله میرمرادزهی

7- غلامرضا نوری غزلجه

8- محمد تقی توکلی

9- عباس رجایی

10- یونس اسدی

11- سکینه عمرانی

12- محمد مهدی برومندی

13- بهرام بیرانوند

14- عباس پاپی زاده پالنگان

15- حبیب برومند داشقاپو

16- محمدباقر شریعتی

17- سید راضی نوری



اسامی 7 عضو کمیسیون اصل 90



1- روح الله حسینیان

2- داوود محمدی

3- سید محمد حسن ابوترابی فرد

4- محمد علی پورمختار

5- علیرضا زاکانی

6- محمدرضا باهنر

7- علی اردشیر لاریجانی



در کمیسیون اصل نود مجلس نهم رئیس و دو نائب رئیس مجلس عضوشدند.



اسامی 9 عضو کمیسیون فرهنگی



1- سید علی طاهری

2- لاله افتخاری

3- مفید کیایی نژاد

4- بیژن نوباوه وطن

5- احمد سالک کاشانی

6- نصرالله پژمان فر

7- جمشید جعفرپور

8- رضا آشتیانی عراقی

9- علی مطهری



اسامی 25 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات



1- غلامرضا مصباحی مقدم

2- موسی الرضا ثروتی

3- محمد علی عبدالله زاده

4- محمد مهدی رهبری

5- هادی قوامی

6- محمد قسیم عثمانی

7- احمد توکلی

8- علی محمد احمدی

9- رجب رحمنی

10- سید سعید زمانیان دهکردی

11- محمد سقایی

12- جعفر قادری

13- شهباز حسن پور بیگلری

14- سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی

15- عیسی امامی

16- رضا عبداللهی

17- الیاس نادران

18- غلامرضا تاجگردون

19- عزت الله یوسفیان ملا

20- محمد حسن دوگانی

21- اسماعیل جلیلی

22- غلامرضا اسداللهی

23- احمد امیرآبادی فراهانی

24- حسین علی حاجی دلیگانی

25- غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی



اسامی 23 عضو کمیسیون انرژی



1- سید مسعود میرکاظمی

2- جلیلی جعفری بنه خلخالی

3- علی مروی

4- شمس الله بهمئی

5- حسین نجابت

6- سید هاشمی بنی هاشمی چهارم

7- جواد سعدون زاده

8- موسی احمدی

9- سید موسی موسوی

10- سید حسین ذوالانوار

11- احمد سجادی

12- امیر عباس سلطانی

13- سید مهدی موسوی نژاد

14- نادر فریدونی

15- حسین امیری خامکانی

16- سید حسین دهدشتی

17- ابراهیم کارخانه

18- سید سعید حیدری طیب

19- ناصر سودانی

20- عبدالله تمیمی

21- عبدالکریم جمیری

22- حبیب آقاجری

23- روبرت بگلریان



اسامی 8 عضو کمیسیون حقوقی - قضایی



1- موسی غضنفرآبادی

2- سید حمیدرضا طباطبایی نائینی

3- الله یار ملک شاهی

4- علی جلیلیان

5- محمد دهقانی نقندر

6- نیره اخوان بیطرف

7- میرهادی قره سید رومیانی

8- ابوالفضل ابوترابی



اسامی 23 عضو کمیسیون عمران



1- محمدرضا رضایی کوچی

2- محمد حسین فرهنگی

3- کمال علیپور

4- سید بهلول حسینی

5- حسن خسته بند

6- عباس فلاحی باباجان

7- مجید جلیل سرقلعه

8- سید احسن علوی

9- منصور آرامی

10- یوناتن بت کلیا

11- حمیدرضا پشنگ

12- علی آقایی مغان جویی

13- سید مهدی هاشمی

14- عبدالکریم حسین زاده

15- احمد جباری

16- علی نعمت چهاردولی

17- احمدعلی مقیمی

18- نبی الله احمدی

19- محمد فیروزی

2- محمد دامادی

21- محمد ابراهیم محبی

22- مهرداد بائوج لاهوتی

23- علیرضا خسروی



اسامی 17 عضو کمیسیون بهداشت و درمان



1- رسول خضری

2- حلیمه عالی

3- حسن تامینی لیچایی

4- سیامک مره صدق

5- سید علیرضا مرندی

6- حمیدرضا عزیزی فارسانی

7- علی کائیدی

8- شاهین محمد صادقی

9- مراد هاشم زهی

10- احمد آریایی نژاد

11- شهلا میرگلوی بیات

12- عابد فتاحی

13- مسعود پزشکیان

14- سلیمان عباسی

15- حسینعلی شهریاری

16- نعمت الله منوچهری

17- عبدالرحمن رستمیان

اسامی 23 عضو کمیسیون صنایع و معادن



1- محسن بیگلری

2- محمد سلیمانی

3- سیدهادی حسینی

4- علی علی‌لو

5- الهه‌وردی دهقانی

6- عزیز اکبریان

7- داریوش اسماعیلی

9- نادر قاضی پور

10- حسین گروسی

11- رضا رحمانی

12- بهروز نعمتی

13- غلام محمد زارعی

14- سید شریف حسینی

15- سید عنایت الله هاشمی

16- مهرداد بذرپاش

17- موید حسینی صدر

18- محمدرضا خان محمدی

19- الیاس طاهری

20- ناصری

21- روح‌الله عباسپور

22- سید محمد بیاتیان

23- ابوالقاسم جراره

