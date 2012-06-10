فریضه امر به معروف در جامعه احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین سبحانی عصر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان گفت: در احیای این فریضه اول خود مان باید عامل معروف باشیم تا بتوانیم دیگران را امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

وی بر لزوم احیای این فریضه در محیط دانشگاهها و مراکز آموزشی تاکید کرد.

فرماندار گنبدکاووس نیز گفت: هر اداره ای برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر کمیته ای را تشکیل دهد و ستاد را فعال کنند و در زمینه نظارت نیز کارشناس سیاسی اجتماعی ،حراست و مسئول دفتر بازرسی فرمانداری بر عملکرد ستاد نظارت می کنند.

حیدرعلی احمدی با بیان اینکه عفاف و حجاب ، حوزه عفت عمومی و ستاد باید مصادیق آن در حوزه خانواده و امنیت اجتماعی مشخص شود گفت: نقش سمنها در احیای این فرایض می تواند بسیار راهگشا و تاثر گذار باشد.

حجت الاسلام غلامی نماینده ولی فقیه در سپاه گلستان نیز در این جلسه با اشاره به مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: اولین امر به معروف و نهی از منکر خداوند متعال است.

وی با اشاره به بیانات حضرات امام خمینی (ره) قانون اساسی کشور ایران را مترقی ترین قانون اساسی دنیا معرفی کرد که اصل حاکمیت و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی عنوان کرد و خاطر نشان کرد نقش دولت در احیای این فریضه اساسی است.