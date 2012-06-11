فرزاد بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نتیجه تصادف خودروی سواری 206، مینی بوس و کامیون در منطقه ورسک سوادکوه ، 14 نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه عصر دیروز ساعت 19:47 دقیقه در ورسک به وقوع پیوست افزود: همزمان با وقوع این حادثه سه اکیپ امدادی از اورژانس 115 با همکاری تیم امدادی جمعیت هلال احمر استان به محل حادثه حاضر شدند و اقدام لازم بر روی این مصدومان صورت گرفت.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران با اشاره به اینکه خوشبختانه در این حادثه مورد فوتی نداشتیم تصریح کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستانهای شهدای زیرآب و امام خمینی (ره) فیروزکوه منتقل شدند.

مازندران دارای سه محور سوادکوه، هراز و کندوان است.