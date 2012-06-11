انسان مهمترین عامل تخریب محیط‌ زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق پورسالم عصر دوشنبه در مراسم هفته محیط زیست در جمع مسئولان و دوستداران محیط زیست اظهار داشت: محیط زیست مجموعه‌ای از انواع حیات در کره زمین است که در شبکه‌ای پیچیده و کاملا وابسته به هم گرد آمده اند که حفظ این مجموعه برای بقای زندگی در آن بسیار مهم است.

وی افزود: برخی ازمشکلاتی که به دلیل افزایش جمعیت و استفاده نادرست از طبیعت گریبان گیر جهان شده عبارت از بیابان زایی، جنگل زدایی، شورشدن خاک های حاصل خیز، اسیدی شدن آب های شیرین، کاهش منابع آب شیرین، فرسایش خاک، افزایش استفاده از سموم و افزایش آلودگی های زیست محیطی است.

مند تنها زیست‌گاه آهو در سواحل خلیج فارس است

پورسالم در ادامه گفت: منطقه حفاظت شده مند بردخون با مساحتی حدود32 هزار هکتار یکی از بارزترین مناطق اکولوژیکی در جنوب کشور و تنها زیستگاه آهو در سواحل خلیج فارس است که ویژگی‌هایی نظیر مجاورت با تنها رودخانه دائمی جنوب استان و بیش از سه دهه سابقه حفاظت را دارد.

این مسئول اضافه کرد: این منطقه همچنین دارای گونه‌های منحصر به فرد آهو(بیش از600رأس) گربه وحشی گربه جنگلی، گراز، زیستگاه پرندگان مانند درنا و هوبره و غاز، وجود اجتماعات بزرگ پرندگان (بالغ بر100هزارقطعه)، لاک‌پشت‌های دریایی درجزایر، وجود جنوبی‌ترین پراکنش‌های جنگلی حرا در جهان دارد.

مند؛ زیستگاه 120 گونه پرنده، 18 گونه پستاندار و 18 گونه خزنده



وی اضافه کرد: در محیط زیست طبیعی منطقه نمونه‌هایی مانند جنگل حرا، گله های آهوان، جزایر زیبا، حیات وحش شامل 120گونه پرنده و 18گونه پستاندار و18گونه خزنده، تشی، خارپشت، گرگ، کفتار، سلیم خرچنگ خوار، فلامینگو،اگرت ساحلی، دلیجه، سنگ چشم، جوجه لیکو، زنبور خارسبز، پرستو دریایی پشت تیره، یلوه، پرستو دریایی پشت تیره،یلوه، پرستو دریایی گونه سفید، باکلان، میوه خوار، لاک پشت و ده‌ها گونه دیگر است.

مسئول منطقه حفاظت شده مند بردخون با اشاره به عملکرد خود گفت: اجرای برنامه در مناسبت های مختلف، کشف سلاح و ابزار غیرمجاز صید، مبارزه با کوخه نشینی در منطقه، رهاسازی پرندگان، تأمین آب و علوفه آهوان و وحوش، ساخت سایبان در منطقه گوشه ای از فعالیت های منطقه بوده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پتانسیلی که در منطقه حفاظت شده مند بردخون وجود دارد در صورت توجه ویژه می تواند تبدیل به فرصتی شود که عموم مردم از نعمات خدادادی آن بهره مند گردند و فرصت هایی که در صورت عدم اتحاد همه دستگاه های اجرایی استان برای پایبندی به حفاظت از طبیعت بکر این منطقه منحصربفرد به راحتی از دست خواهند رفت و متأسفانه شاهد شکل گیری وضعیتی خواهیم بود که به جز حسرت و ناراحتی آیندگانمان چیزی از آن عاید ما نخواهد شد.

یادآورمی شود منطقه حفاظت شده مند درگروه مناطق حفاظت شده ساحلی-دریایی قرارمی گیرد و یکی از بارزترین نقاط طبیعی کشور است و طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده به تصویب رسید.