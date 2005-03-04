كودكاني كه ميوه و سبزي بيشتري مي خورند ، به فشار خون مبتلا نمي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از ماهنامه كودك، كودكان پيش دبستاني كه هر روز چهار وعده ميوه و سبزي و دو وعده لبنيات مصرف مي كنند در نوجواني فشار خون پايين تري دارند.

بر اساس اين گزارش ريشه بيماري فشار خون و ساير بيماري هايي را كه انسان ها در بزرگسالي به آن مبتلا مي شوند را مي توان در كودكي يافت و احتمال ابتلا به حمله قلبي، سكته و ساير بيماريهاي ناتوان كننده در افرادي كه زودتر به ازدياد فشار خون مبتلا مي شوند بيشتر است.

در اين پژوهش 95 كودك 3 تا 6 ساله را تا سن 12 سالگي مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج آن نشان مي دهد كه كودكاني كه روزانه حداقل دو وعده لبنيات و چهار وعده ميوه و سبزي مي خورند در 12 سالگي فشار خون كمتري دارند چرا كه به اين نوع تغذيه در طول زندگي خود عادت مي كنند.

بر اساس اين گزارش، فشار خون بالا در سنين نوجواني پيش زمينه اي براي ابتلا به بيماري فشار خون در جواني است كه با افزايش مصرف ميوه و سبزي و فرآورده هاي كم چرب لبني در ژريم غذايي كودكان مي توان از ابتلاي آنها به بيماري فشار خون در سنين بالاتر جلوگيري كرد و يا ابتلاي به اين بيماري را به تعويق انداخت.