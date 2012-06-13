میترا واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دنیای کودکانه‎ای که در اختیار کودکان قرار می‎گیرد، دنیایی است که کودک هیچ نقش و جایگاهی در آن ندارد و بازی‎های فکری و رایانه‎ای که در اختیار کودکان قرار می‎گیرد دنیای کودکان را بنا می‎کند.

وی افزود: بسیاری از شرکتهای سازنده بازی‎های رایانه‎ای برای سودجویی و با مادی گرایی دست به ساخت بازی‎های بی‎محتوای رایانه‎ای می‎زنند و بدون مجوز قانونی این بازی‎ها را با قیمت ارزان وارد بازار می‎کنند.

انیماتور و مستند ساز اصفهانی در ادامه بیان داشت: برخی از شرکتها بازی‎های مخرب را در اختیار مراکز خدمات رایانه‎ای قرار می‎دهند و این افراد بازی‎های مخرب را به صورت غیر مجاز و کپی رایتی وارد بازار می‎کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت حامی سافت یکی از متولیان ساخت بازی‎های رایانه‎ای در ایران است که تولید بازی‎های فکری خود را براساس بازی‎های فکری و منطقی و سنین اشخاص تقسیم بندی میکند.

واسعی ادامه داد: بازی‎هایی رایانه‎ای که در ایران و توسط شرکت‎های معتبر تولید می‎شود، بازی‎هایی هستند که تمام ابعاد فرهنگی در انها اعمال شده و مورد توجه همه اعضای خانواده است.

وی اذعان داشت: برنامه سازان و مسئولان هنری کشور باید کارتون‎ها و انیمیشن‎های مخرب را که با جعبه‎های خوش آب و رنگ مورد توجه کودکان است را جمع آوری می‎کنند.

انیماتور و مستند ساز اصفهانی عنوان کرد: این بازی‎های مخرب دنیای کودکان را به رویای غیر قابل دسترس تبدیل می کنند و وقتی این کودکان قدری بزرگتر شدند و‌باید آماده ورود به جامعه واقعی شوند اما این کودکان که تا به حال در دنیای غیر واقعی زندگی کرده اند چطور می توانند وارد این دنیای واقعی شوند و با آن کنار بیایند.