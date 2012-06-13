میترا واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دنیای کودکانهای که در اختیار کودکان قرار میگیرد، دنیایی است که کودک هیچ نقش و جایگاهی در آن ندارد و بازیهای فکری و رایانهای که در اختیار کودکان قرار میگیرد دنیای کودکان را بنا میکند.
وی افزود: بسیاری از شرکتهای سازنده بازیهای رایانهای برای سودجویی و با مادی گرایی دست به ساخت بازیهای بیمحتوای رایانهای میزنند و بدون مجوز قانونی این بازیها را با قیمت ارزان وارد بازار میکنند.
انیماتور و مستند ساز اصفهانی در ادامه بیان داشت: برخی از شرکتها بازیهای مخرب را در اختیار مراکز خدمات رایانهای قرار میدهند و این افراد بازیهای مخرب را به صورت غیر مجاز و کپی رایتی وارد بازار میکنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت حامی سافت یکی از متولیان ساخت بازیهای رایانهای در ایران است که تولید بازیهای فکری خود را براساس بازیهای فکری و منطقی و سنین اشخاص تقسیم بندی میکند.
واسعی ادامه داد: بازیهایی رایانهای که در ایران و توسط شرکتهای معتبر تولید میشود، بازیهایی هستند که تمام ابعاد فرهنگی در انها اعمال شده و مورد توجه همه اعضای خانواده است.
وی اذعان داشت: برنامه سازان و مسئولان هنری کشور باید کارتونها و انیمیشنهای مخرب را که با جعبههای خوش آب و رنگ مورد توجه کودکان است را جمع آوری میکنند.
انیماتور و مستند ساز اصفهانی عنوان کرد: این بازیهای مخرب دنیای کودکان را به رویای غیر قابل دسترس تبدیل می کنند و وقتی این کودکان قدری بزرگتر شدند وباید آماده ورود به جامعه واقعی شوند اما این کودکان که تا به حال در دنیای غیر واقعی زندگی کرده اند چطور می توانند وارد این دنیای واقعی شوند و با آن کنار بیایند.
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