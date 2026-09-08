رکورد عجیب تیم شهاب زاهدی در دنیای فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوهور دارالتعظیم مالزی در سال‌های اخیر به یکی از قدرت‌های بلامنازع فوتبال این کشور تبدیل شده و رکوردی تاریخی را در لیگ مالزی به ثبت رسانده است.

جوهور دارالتعظیم از سال ۲۰۲۱ تاکنون در هیچ مسابقه‌ای از رقابت‌های سوپرلیگ مالزی شکست نخورده و روند شکست‌ناپذیری این تیم به ۱۱۲ بازی متوالی رسیده است؛ رکوردی که این تیم را در صدر طولانی‌ترین روندهای بدون شکست تاریخ فوتبال قرار داده است. این تیم پیش از این با عبور از رکورد ۱۰۸ بازی بدون شکست آ. س. ک میموزاس ساحل عاج، رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرده بود.

در ترکیب جوهور دارالتعظیم شهاب زاهدی مهاجم ایرانی و سابق پرسپولیس نیز حضور دارد و شروع درخشانی در فصل جدید داشته است. زاهدی در چهار دیدار ابتدایی لیگ برای این تیم موفق به ثبت ۶ گل و یک پاس گل شده و یکی از مهره‌های تأثیرگذار خط حمله جوهور به شمار می‌رود.

زاهدی در دیدار مقابل کلانتان نیز نمایش درخشانی داشت و چهار گل به ثمر رساند تا نقش مهمی در پیروزی پرگل ۹ بر صفر تیمش ایفا کند.

جوهور دارالتعظیم در فصل جدید نیز شروع قدرتمندی داشته و پس از چهار مسابقه با چهار پیروزی و ۱۲ امتیاز در صدر جدول سوپرلیگ مالزی قرار دارد. این تیم در این چهار بازی ۲۲ گل به ثمر رسانده و هیچ گلی دریافت نکرده است.