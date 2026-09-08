به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در ششمین جلسه شورای فنی استان، با تقدیر از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، این مجموعه را یکی از فعال‌ترین دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه عمرانی دانست و اظهار کرد: تعدد و حجم پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی، چه از نظر اعتباری و چه از لحاظ تعداد، از بسیاری از دستگاه‌های اجرایی استان بیشتر است.

وی با اشاره به سه پروژه بیمارستانی شامل بیمارستان ۵۳۰ تختخوابی بندرعباس، بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی نفت ستاره و بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب، افزود: پیشرفت فیزیکی هر سه پروژه بیش از ۹۰ درصد است و بهره‌برداری از آنها یک تحول بزرگ و انقلاب واقعی در زیرساخت‌های درمانی هرمزگان محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تأکید بر اینکه ساختمان این بیمارستان‌ها با چالش عمده‌ای مواجه نیست، تأمین به‌موقع اعتبارات و رفع موانع زیرساختی از جمله برق، آب، گاز و راه‌های دسترسی را مهم‌ترین مسائل پیش‌رو عنوان کرد.

صادقی‌پور ادامه داد: بیمارستان‌ها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تأسیسات دارند و در صورتی که به‌موقع به بهره‌برداری نرسند، فرسودگی تأسیسات آنها با سرعت زیادی اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین باید همه دستگاه‌های مسئول برای تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها پای کار باشند.

وی از تشکیل کمیته راهبردی استانی با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان خبر داد و گفت: این کمیته به‌صورت مستمر و ماهانه با هدف رفع گره‌ها و موانعی که خارج از اختیار دانشگاه علوم پزشکی است، تشکیل خواهد شد و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موانع پیش روی این پروژه‌های حیاتی را برطرف می‌کند.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرستان‌ها، بر استفاده از ظرفیت مشاوران و سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.

صادقی‌پور گفت: دانشگاه علوم پزشکی به دلیل تعدد پروژه‌ها و محدودیت نیروی انسانی متخصص، به‌تنهایی نمی‌تواند نظارت مؤثری بر تمامی پروژه‌های عمرانی داشته باشد و لازم است از ظرفیت‌های تخصصی موجود در استان برای ارتقای کیفیت نظارت استفاده شود.

وی در پایان با اشاره به تخصیص بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه بیمارستانی استان در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد با همدلی و هماهنگی بین‌بخشی، سه بیمارستان بزرگ استان تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسند و شاخص‌های درمانی هرمزگان به شکل محسوسی ارتقا یابد.