تشکیل پرونده قضایی برای ۲۸ نانوایی متخلف در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تشریح اقدامات دادستانی در زمینه مقابله با مفاسد زنجیره تأمین نان و تخلفات مرتبط با حوزه آرد و نان، از ورود جدی دستگاه قضایی به این موضوع خبر داد.

وی با اشاره به رصد میدانی و بررسی‌های انجام‌شده در سطح نانوایی‌های اهواز اظهار کرد: در راستای مبارزه با مفاسد موجود در حوزه آرد و نان، با بهره‌گیری از اقدامات فنی، گزارش‌های مردمی و بازدیدهای میدانی، طی هفته گذشته تعدادی واحد صنفی متخلف شناسایی شدند که در این حوزه فعالیت می‌کردند.

دادستان مرکز استان خوزستان افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد تعدادی از این واحدها در فرآیند تبدیل و مصرف آرد یارانه‌ای تخلفاتی داشته‌اند و برای ۲۸ نانوایی که صرفاً اقدام به اخذ آرد یارانه‌ای بدون فروش واقعی می‌کردند، پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه روند رسیدگی با قاطعیت دنبال می‌شود، گفت: در این فرآیند اقدامات کارشناسی مالی دقیق به‌منظور تعیین میزان عواید نامشروع تحصیل‌شده و بازپس‌گیری آن از متخلفان در حال انجام است.

خلفیان تأکید کرد: دادستانی مرکز استان خوزستان با جدیت روند شناسایی، برخورد و پیگیری قضایی متخلفان در حوزه آرد و نان را دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد اخلالی در تأمین نان مردم انجام شود.