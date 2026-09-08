به گزارش خبرنگار مهر، سید بهروز مدنی، بعدازظهر سهشنبه در نشست هماندیشی شوراهای روستاها درگلپایگان با اشاره به پیگیری موضوعات مختلف از جمله آلایندگی و اعتبارات عمرانی اظهار کرد: تلاش کردیم علاوه بر میزان اعتباری که بر اساس سرانه وارد شهرستان میشود، منابع بیشتری برای فعالیتهای عمرانی جذب شود.
وی افزود: شهرستان گلپایگان در ارزیابی پروژههای عمرانی هفته دولت، رتبه دوم استان اصفهان را کسب کرده است که این رتبه بر اساس شاخصهای مختلفی از جمله ثبت و ورود بهموقع اطلاعات پروژههای عمرانی در سامانه منتاک به دست آمده است.
بخشدار مرکزی گلپایگان با اشاره به آمار پروژههای عمرانی اجراشده ،گفت: در سال ۱۴۰۴، در روستای بخش مرکزی گلپایگان، ۴۶۹پروژه عمرانی اجرا و برای آنها هزینه پرداخت شده است.
مدنی درباره نحوه محاسبه تعداد پروژهها افزود: گاهی یک طرح عمرانی در چند نقطه یا در چند مرحله اجرا میشود و هر بخش از آن در سامانه به عنوان یک پروژه ثبت میشود؛ برای مثال احداث یک پل، رنگآمیزی، ایجاد فضای سبز یا اجرای پارک میتواند هر کدام به عنوان یک پروژه جداگانه ثبت شود.
وی ادامه داد: همچنین در برخی روستاهای بزرگتر یا روستاهایی که درآمد دهیاری پایینتر است، یک پروژه در چند فاز اجرا میشود؛ برای نمونه ممکن است ابتدا زیرسازی، سپس آسفالت و در مرحلهای دیگر روشنایی اجرا شود که هر کدام به دلیل قرارداد و اجرای جداگانه، به عنوان پروژه مجزا در سامانه ثبت میشود.
بخشدار مرکزی گلپایگان با اشاره به پروژههای مشارکتی گفت: بخشی از پروژهها نیز به صورت مشارکتی میان بنیاد مسکن، دهیاریها، دستگاههای اجرایی و خیران اجرا شده و شامل احداث، مرمت یا تکمیل برخی طرحها بوده است.
مدنی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات و خروجی سامانه، گلپایگان پس از نجفآباد رتبه دوم استان را در این ارزیابی کسب کرده است و این موفقیت حاصل زحمات دهیاران، شوراهای روستا و همراهی مردم در مناطق مختلف است.
وی با تأکید بر اینکه پروژههای روستایی صرفاً به طرحهای بزرگ محدود نمیشود، گفت: نباید تصور کنیم پروژه عمرانی حتماً باید احداث آزادراه یا اتوبان باشد؛ حتی احداث یک پل کوچک یا اجرای یک اقدام عمرانی محدود در سطح روستا نیز در بهبود شرایط زندگی مردم مؤثر است و باید مورد توجه قرار گیرد.
بخشدار مرکزی گلپایگان در ادامه با اشاره به اعتبارات هزینهشده توسط دستگاههای اجرایی در حوزه روستایی اظهار کرد: طی یک سال گذشته دستگاههای مختلف اجرایی از جمله مخابرات، آب و فاضلاب، گاز، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راهداری، کمیته امداد، بهداشت و درمان، اداره برق، هلال احمر، آموزش و پرورش، بهزیستی و راه و شهرسازی در سطح روستاها و بخش مرکزی اقدامات و پروژههایی را اجرا کردهاند.
وی ادامه داد، حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال توسط دستگاههای اجرایی و دولتی در سطح روستاهای بخش هزینه شده است .
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات با وجود شرایط جنگی، مشکلات اقتصادی و محدودیتهای موجود، با پیگیری فرماندار، همکاری نماینده مردم در مجلس، مدیران شهرستان و رؤسای دستگاههای اجرایی محقق شده و همه مجموعهها برای اجرای پروژهها و رفع مشکلات روستاها همکاری و پیگیری داشتهاند.
وی با تأکید بر اینکه اعتبارات مذکور صرفاً مربوط به حوزه روستایی و بخش مرکزی است، اظهار کرد: در حال حاضر نیز با پیگیریهای انجامشده، مبالغی به حساب دهیاریهای روستاها واریز شده و مانده حساب هر یک از روستاها نیز بهروز شده است.
وی افزود: از شوراهای روستا درخواست داریم در زمینه تصویب و اجرای پروژههای عمرانی، پیگیری لازم را از دهیاران داشته باشند و حتی اگر اعتبارات موجود برای اجرای کامل یک پروژه کافی نیست، پروژه را در چند فاز تعریف و اجرا کنند.
بخشدار مرکزی گلپایگان با اشاره به اهمیت اجرای سریع پروژهها گفت: نباید اجازه دهیم اعتبارات در حساب دهیاریها باقی بماند، چراکه با گذشت زمان و افزایش تورم، ارزش منابع کاهش پیدا میکند و قدرت اجرای پروژه نیز پایین میآید.
مسئلهمحوری، مشارکتجویی و پیگیری مستمر سه رویکرد توسعه روستاهای گلپایگان
مدنی ادامه داد: حتی پروژههای بزرگ کشور نیز به صورت مرحلهای اجرا میشوند؛ برای نمونه آزادراه تهران ـ شمال با وجود حجم بالای اعتبارات، طی سالهای متوالی و در قالب فازهای مختلف اجرا شده است. بنابراین نباید منتظر بمانیم تا تمام اعتبار مورد نیاز یک پروژه به صورت یکجا تأمین شود.
وی با اشاره به رویکردهای مورد تأکید استاندار اصفهان گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما «مسئلهمحوری» است که از روز نخست در سطح شهرستان و بخش آن را دنبال کردهایم. در این رویکرد باید ابتدا مسئله هر روستا مشخص شود؛ اینکه مسئله روستا عمرانی، تولیدی، اقتصادی یا اجتماعی است.
بخشدار مرکزی گلپایگان افزود: پس از مشخص شدن مسئله و نهایی شدن آن در شورا، باید به سمت «مشارکتجویی» حرکت کنیم. شورا به عنوان نماینده مردم، مسئله را شناسایی و ابعاد آن را بررسی میکند و سپس باید از ظرفیت خیران، معتمدان، نخبگان، بخشداری، فرمانداری، دستگاههای اجرایی، نماینده مردم در مجلس و سایر مجموعهها برای حل مسئله استفاده شود.
مدنی سومین رویکرد را «پیگیری مستمر» عنوان کرد و گفت: وقتی مسئله مشخص شد و برای حل آن مشارکتجویی صورت گرفت، نباید پیگیریها متوقف شود. ممکن است حل یک مسئله چند سال زمان ببرد، اما مهم این است که تا رسیدن به نتیجه و مرحله بهرهبرداری، پیگیری مستمر ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به مسئله خشکسالی و کمبود آب در برخی مناطق روستایی بیان کرد: وقتی با مسئلهای مانند خشکسالی و نبود آب مواجه هستیم، باید متناسب با شرایط منطقه راهکار پیدا کنیم. اگر منابع آبی محدود است و نیروی انسانی فعال در حوزه کشاورزی نیز کاهش یافته، باید به دنبال روشهای جدید درآمدزایی برای خانوادههای روستایی باشیم.
بخشدار مرکزی گلپایگان تصریح کرد: در چنین شرایطی میتوان موضوعاتی مانند احداث گلخانهها و ایجاد کارگاههای صنایع تبدیلی را دنبال کرد. دهیاران و شوراهای روستا باید در این زمینه پیشتاز باشند و زمینه فعال شدن این ظرفیتها را در روستاها فراهم کنند تا جوانان و خانوادههای روستایی بتوانند در این حوزهها فعالیت و درآمد پایدار ایجاد کنند.
مدنی با تأکید بر نقش الگوسازی در توسعه روستایی گفت: زمانی در روستاها کشاورزی و دامداری رونق داشت و مردم با مشاهده فعالیت موفق دیگران، از آنها الگوبرداری میکردند. یک طایفه یا خانواده که در کشاورزی موفق بود، الگویی برای دیگران میشد و به همین شکل فعالیتهای کشاورزی و دامپروری در منطقه توسعه پیدا میکرد.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیز باید از همین ظرفیت الگوبرداری استفاده کنیم، اما متناسب با شرایط و فناوریهای جدید. با توجه به اینکه جهان و زندگی بشر به سمت فناوری و روشهای نوین در حرکت است، روستاهای ما نیز باید از ظرفیتهای جدید برای ایجاد اشتغال، تولید و درآمد پایدار استفاده کنند.
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