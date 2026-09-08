جزئیات جلسه نمایندگان با قالیباف؛ بررسی وضعیت مذاکرات و بازگشایی مجلس

سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نشست شب گذشته نمایندگان مجلس با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه فرصت مناسبی بود تا بخشی از سوالات و ابهاماتی که مردم در میادین و خیابان‌ها از نمایندگان مطرح می‌کنند و بعضا نمایندگان امکان پاسخگویی دقیق و قطعی به آنها را نداشتند، شفاف‌سازی شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند و تقریبا عمده سوالاتی که مردم از نمایندگان می‌پرسند به رئیس مجلس منتقل شد و پاسخ‌های لازم نیز از سوی قالیباف ارائه شد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد این جلسات در زمان دیگری نیز ادامه پیدا کند تا درباره مسائل مهم و روز کشور، بحث و بررسی بیشتری صورت گرفته و راهکارهای کلی‌تر برای حل مشکلات ارائه شود.

جمالیان با اشاره به مطالبه نمایندگان درباره بازگشایی صحن مجلس، گفت: یکی از موضوعاتی که نمایندگان به طور جدی مطرح کردند، مطالبه برای بازگشایی مجلس بود، چرا که این موضوع یکی از مطالبات مردم نیز محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: قالیباف در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد و گفت که از اردیبهشت‌ماه نامه‌ای در این خصوص ارسال و پیگیری ها ادامه دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به دغدغه نمایندگان درباره مذاکرات و برداشت‌های مختلف از بیانات رهبر معظم انقلاب، گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، دلواپسی و نگرانی‌هایی بود که برخی نمایندگان درباره مذاکرات و نحوه پیشبرد آن داشتند که رئیس مجلس تاکید کرد تمام اقداماتی که در حوزه مذاکرات انجام می‌شود، مطابق با نظر و دستورات رهبر انقلاب است و افرادی که در موضوع مذاکرات ارائه نظر و مشورت می‌کنند، تقریباً همان افرادی هستند که در مباحث نظامی نیز نظر و مشورت می‌دهند.

جمالیان ادامه داد: رئیس مجلس با قاطعیت تأکید کرد که جای هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد که برخی مسئولان بخواهند برخلاف نظر رهبر انقلاب انجام دهند و به نمایندگان مردم اطمینان داد که همه اقدامات در حوزه مذاکرات، مطابق با نظر و دستورات ایشان انجام می‌شود و در موضوع جنگ نیز اقداماتی که در حال انجام است، مطابق با نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح صورت می‌گیرد.

نماینده مردم اراک در ادامه با اشاره به موضوع معیشت مردم، گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بود که مورد توجه جدی نمایندگان قرار داشت.

وی افزود: نگاه رئیس مجلس نیز این بود که امروز مهم‌ترین، اصلی‌ترین و نخستین موضوعی که همه مسئولان باید به آن توجه داشته باشند، معیشت و رفاه مردم است و باید تمام تلاش‌ها برای کاهش فشار اقتصادی و معیشتی از دوش مردم به کار گرفته شود.

جمالیان با بیان اینکه برای عبور از شرایط موجود، همکاری میان قوا و حمایت از دولت ضروری است، تصریح کرد: در آینده نزدیک اتفاقاتی رقم خواهد خورد که به دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم کمک کند، اما این موضوع بدون همراهی و حمایت از دولت محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: حمایت از دولت به این معنا نیست که نمایندگان از وظایف نظارتی و انتقادی خود دست بکشند، بلکه باید انتقاد و نظارت، سازنده، هدفمند و در راستای حل مشکلات باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: امیدواریم این جلسات با رعایت ملاحظات و مسائل امنیتی ادامه پیدا کند و با گفتگو و همفکری میان نمایندگان و هیئت رئیسه، برای مشکلات کشور و دغدغه‌های مردم راهکارهای عملی و مؤثری پیدا شود.