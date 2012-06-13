30 هزار پزشک برای اجرای برنامه "پزشک خانواده" بکارگیری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتی ظهر چهارشنبه در دومین کنفرانس پزشک خانواده که در مشهد برگزار شد اظهار کرد: ما در حال اجرای گام به گام پزشک خانواده درکشور هستیم و استان ها در حال ثبت نام پزشک خانواده و تیم سلامت هستند و بعد از اینکه ثبت نام از پزشکان انجام شود مرحله فراخوان عمومی از مردم انجام می شود.

وی ادامه داد: برخی از این ثبت نام ها در استان به شکل استانی انجام می شود و زمانبندی آن متفاوت بوده و در هر استان که زیر ساخت آماده شود این طرح اجرا می شود.

وی بیان کرد: در طرح پزشک خانواده مردم برای ثبت نام می توانند به سایت برنامه پزشک خانواده مراجعه کنند.

توزیع عادلانه خدمات سلامت از مزایای طرح پزشک خانواده

وی ایجاد نظام ارجاع و نظام‌مند کردن سطح‌بندی خدمات، توزیع عادلانه خدمات سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، تسهیل فرآیند خدمات سطح یک، کاهش هزینه‌های غیر ضروری نظام سلامت، افزایش پوشش خدمات، جلب مشارکت بخش خصوصی و الکترونیکی شدن پذیرش بیماران را از جمله اهداف و مزایای مهم طرح پزشک خانواده بیان کرد.

برنامه پزشک خانواده تا پایان سال 92 اجرایی می شود

وی اجرای این طرح را یکی از بهترین راهکارها برای برقراری عدالت در تامین سلامت افراد جامعه خواند و افزود: این طرح مطابق برنامه پنجم توسعه باید در 5 سال انجام شود اما با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری برنامه پزشک خانواده تا پایان سال 92 اجرایی می شود.

30 هزار پزشک خانواده

شریعتی با تاکید بر اینکه طرح پزشک خانواده در 22 میلیون روستا، شهرهای بالای 20 هزار نفر و شهرهای بالای 52 هزار نفر اجرا می شود، گفت: تعداد پزشک در این طرح بسته به نحوه انتخاب مردم و داوطلب شدن پزشکان دارد که در این راستا 30 هزار پزشک خانواده و 7 هزار پزشکی که بالقوه کار می کنند برای این طرح پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: به ازای هر ده هزار جمعیت، 2 پرستار و 2 ماما در طرح پزشک خانواده نیاز است.

وی با اشاره به فرهنگ سازی برنامه پزشک خانواده در روستاها بیان کرد: یکی از مشکلات ما در روستاها عدم فرهنگسازی و اطلاع رسانی پزشک خانواده بوده که در این خصوص باید با کمک رسانه های مختلف به این موضوع پرداخت.

وی ادامه داد: گام دیگر در خصوص فرهنگسازی پزشک خانواده برگزاری میزگرد، مصاحبه با صداو سیما و تهیه متون آموزشی و ارسال برای تمامی کارکنان دولت است.