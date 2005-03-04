برنامه تمرينات تيم فوتبال سپاهان براي ديدار با الشباب اعلام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" بازيكنان سپاهان از روز گذشته تمرينات خود را در دو نوبت صبح و عصر در ورزشگاه آرارات پيگيري كردند كه در اين تمرينات يك گروه از ساعت 30/9 تا 30/10 برنامنه هاي خود را زير نظر استانكو دنبال كردند و گروه دوم از ساعت 30/10 تا 30/11 به انجام تمرينات مشغول شدند. بعد از ظهر نيز تمرينات به صورت گروهي از ساعت 16 برگزار شده است.

تمرينات سپاهان از فردا سبكتر دنبال خواهد شد و سپس روز يكشنبه با يك تمرين سبك بازيكنان خود را آماده مي كنند تا با پرواز ساعت 30/22 شب اصفهان خود را به تهران رسانده و پس از يك روز اقامت درتهران ساعت 11 روز دوشنبه از طريق دبي خود را به رياض رسانده تا براي برگزاري نخستين مسابقه خود با الشباب عربستان در چارچوب پيكارهاي ليگ قهرمانان آسيا آماده شوند. اين مسابقه روز چهارشنبه 19 اسفند ماه برگزار مي شود.