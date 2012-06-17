به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید برخورداری با بیان اینکه مزه ترش این میوه می ‌تواند در یک روز گرم تابستانی احساس شادابی به فرد ببخشد، تصریح کرد: ترکیبات سودمندی در این میوه وجود دارد که از آن جمله می ‌توان به فیبر رژیمی اشاره کرد که در فرد باعث بهبود سیستم گوارشی می ‌شود.

وی توصیه کرد: میوه‌ هایی مانند گوجه سبز، چغاله بادام، خیار،پرتقال و انار را با نمک استفاده نکنیم و روی میوه‌ ی کودکان نمک نپاشیم چرا که ذائقه از دوران کودکی شکل می‌ گیرد. برخورداری متذکرشد: این میوه چون حاوی برخی ویتامینها و نیز پیش ساز ویتامین A است، برای کمک به درمان شب کوری و نیز رشد بدن مفید است.

این کارشناس تغذیه خاطرنشان کرد: گوجه سبز مملو از ویتامینهای B وC بوده و به همین جهت برای آرامش اعصاب نیز مفید شناخته شده البته مصرف زیاد آن حالتی از حساسیت موقت را در دهان و دندانهای مصرف کننده ایجاد می کند.

وی یادآورشد: بسیاری از افراد سرد بودن این میوه را موجب عوارضی از قبیل دل به هم خوردگی، تهوع، اسهال، سردرد و دل‌ درد می‌ دانند، در صورتی که گرد و غبار نشسته بر این میوه حاوی بسیاری از میکروبهاست که موجب چنین عوارضی می ‌شود.

برخورداری عنوان داشت: گوجه سبز باعث تعادل اسید و باز در جریان خون می شود، از این رو می تواند در درمان حالت اسیدی خون مفید باشد.

این کارشناس تغذیه ادامه داد: این میوه اثرات قابل توجهی در جلوگیری از بیماریهایی مانند چربی خون بالا، پیری سلول و سرطان دارد.

وی افزود: اسید بنزوئیک، ترکیبی است که خاصیت ضد میکروبی دارد. این ماده به طور طبیعی در گوجه سبز وجود دارد.