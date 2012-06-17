اقامه نماز جماعت به امامت مراجع عظام تقلید در حرم رضوی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جلال حسینی با اشاره به زمان‌های اقامه نماز توسط مراجع عظام تقلید اظهارداشت: نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت آیت‌الله مکارم شیرازی در صحن جامع رضوی اقامه می‌شود.

وی افزود: حضرات آیات سبحانی و نوری همدانی نیز از 10 تیرماه به مدت دو هفته در ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد به اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء خواهند پرداخت.

حسینی با اشاره به جایگاه ویژه حرم مطهر رضوی در میان علما و مراجع عظام تقلید تصریح کرد: اداره تبلیغات اسلامی و مناسبت‌های ویژه این معاونت ضمن هماهنگی با این بزرگواران امکان بهره‌مندی زائرین حرم رضوی برای برگزاری نماز جماعت پرشکوه و معنوی را به امامت مراجع عظام تقلید در حرم رضوی فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: اقامه نماز جماعت از چهار سال گذشته به طور مستمر در ایام تابستان توسط مراجع عظام تقلید در حرم مطهر رضوی برقرار بوده است و شاهد اقامه باشکوه‌ترین نماز جماعت تشیع در این زمان در حرم مطهر رضوی بوده‌ایم.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی اقامه نمازهای جماعت به صورت یکپارچه و هماهنگ در حرم رضوی را از جمله برنامه‌های در دست اقدام این معاونت برشمرد و گفت: با توجه به بافت فیزیکی موجود حرم مطهر رضوی این امر هم‌اکنون امکان پذیر نیست و امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد برگزاری نماز جماعت به صورت هماهنگ در تمام نقاط حرم مطهر رضوی باشیم.