بعثت روز بیداری انسان در عصر جهل بود

محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود ظهور برخی از ادیان الهی قبل از اسلام، جامعه آن زمان به علل مختلف هنوز جهلی سراسری را تجربه می کرد و شاید ادیان آن زمان نمی توانست وی را به هدف نهایی که همان سعادت و رستگاری بود برساند.

وی تصریح کرد: همانگونه که خداوند نیز ذکر می کند با ظهور اسلام، خداوند حجت خود را بر تمام بشریت به پایان برد و هر گونه کوتاهی و انحراف بی شک متوجه خود انسان است.



بلک، هدف و فلسفه مهم بعثت پیامبران را رهایی انسان از جهالت و گمراهی های دنیای مادی به سوی رستگاری و سعادت ابدی بیان کرد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان تصریح کرد: بعثت یعنی عنایت خداوند به مخلوقات، بعثت در واقع اثبات کننده این مهم است که خداوند هیچگاه انسان و جوامع بشری را بدون راهنما و پیشوا و هدایت کننده رها نمی‌کند.



وی با بیان اینکه بعثت برای همه پیامبران بوده است، گفت: اما خداوند درباره بعثت پیامبر گرامی اسلام در آیه 164 سوره مبارکه آل عمران می فرماید؛ به یقین خدا بر مومنان منت نهاد که پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد به یقین پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند.



بلک در ادامه اظهار کرد: با این استناد قرآنی می توان دریافت که بعثت نبی اسلام(ص) یک منت عظیم بر مسلمین است تا هم در دنیا صاحب عزت باشند و هم در آخرت به سعادت و رستگاری ابدی در پرتو رهنمودهای پیامبر اسلام دست یابند.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان به ویژگیهای اخلاقی و منحصر به فرد پیامبر گرامی اسلام در نوجوانی و جوانی اشاره کرد و گفت: حضرت محمد(ص) در اوج جوانی و نوجوانی خود در فضای حاکم بر فرهنگ جزیره العرب لقب امین داشت و در زمانی که هنوز به مقام نبوت و رسالت مبعوث نشده بود با تشکیل گروهی در مکه حفاظت از جان، مال و ناموس زائران و افرادی که برای کسب کار و تجارت به شهر مکه رفت و آمد و آمد داشتند را وظیفه خود می دانستند.

وی، خودسازی و ارتباط تنگاتنگ پیامبر گرامی اسلام با خداوند را یکی دیگر از شاخصه های رفتاری ایشان ذکر و تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم از حضرت محمد(ص) به عنوان با اخلاق ترین انسان ها یاد کرده است.