توقیف اتوبوس حامل ۵۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق در آزادراه رشت ـ قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صالحی با اشاره به جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس راه حین کنترل خودروهای عبوری در پاسگاه پلیس راه آزادراه رشت ـ قزوین، یک دستگاه اتوبوس مسافربری حامل ۴۰ مسافر را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این اتوبوس، ۵۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق و مقادیر زیادی بار تجاری کشف شد.

رئیس پلیس راه استان گیلان با تأکید بر ضرورت حمل سوخت با خودروهای مجاز و مخصوص تصریح کرد: حمل غیرمجاز سوخت در اتوبوس‌های مسافربری، علاوه بر ایجاد خطر برای سرنشینان، به همراه داشتن بار تجاری می‌تواند موجب افزایش وزن خودرو، برهم خوردن تعادل و کاهش ایمنی ترمزگیری شود و احتمال واژگونی را افزایش دهد.