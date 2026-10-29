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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

توقیف اتوبوس حامل ۵۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق در آزادراه رشت ـ قزوین

توقیف اتوبوس حامل ۵۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق در آزادراه رشت ـ قزوین

رشت- رئیس پلیس راه گیلان از توقیف یک دستگاه اتوبوس مسافربری حامل ۵۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق و مقادیر زیادی بار تجاری در آزادراه رشت ـ قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صالحی با اشاره به جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس راه حین کنترل خودروهای عبوری در پاسگاه پلیس راه آزادراه رشت ـ قزوین، یک دستگاه اتوبوس مسافربری حامل ۴۰ مسافر را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این اتوبوس، ۵۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق و مقادیر زیادی بار تجاری کشف شد.

رئیس پلیس راه استان گیلان با تأکید بر ضرورت حمل سوخت با خودروهای مجاز و مخصوص تصریح کرد: حمل غیرمجاز سوخت در اتوبوس‌های مسافربری، علاوه بر ایجاد خطر برای سرنشینان، به همراه داشتن بار تجاری می‌تواند موجب افزایش وزن خودرو، برهم خوردن تعادل و کاهش ایمنی ترمزگیری شود و احتمال واژگونی را افزایش دهد.

کد مطلب 6993637

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