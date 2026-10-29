اپل لپ تاپ گرانقیمت با نمایشگر لمسی را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اپل با این اقدام، از مخالفت دیرینهٔ خود با این فناوری دست کشید و در حالی این محصولات را معرفی کرد که موجی از عرضه محصولات جدید را پیش از فصل خرید تعطیلات پایان سال به اوج می‌رساند.

ترنوس در مراسمی که در لس‌آنجلس برگزار شد، مدلی از مک‌بوک پرو را به نمایش گذاشت که به نمایشگر اوال ای دی مجهز است. او در حضور تولیدکنندگان محتوا و متخصصان حوزه‌های خلاق، بر کنتراست، وضوح و روشنایی این نمایشگر تأکید کرد. او همچنین اعلام کرد که اپل بار دیگر لوگوی درخشان خود را به پشت لپ‌تاپ‌هایش بازمی‌گرداند.

ترنوس در این باره گفت: ببینید، ما مک را دوست داریم و دلیل اینکه بسیاری از ما در وهلهٔ اول به اپل پیوستیم، همین مک است. مک هیچ‌وقت به‌اندازه امروز خوب نبوده و هیچ‌وقت به‌اندازهٔ امروز قدرتمند نبوده است.

این مراسم بخشی از کارزار رسانه‌ای گسترده‌ای است که با عرضه محصولات جدید همراه شده است. این کارزاری از زمان آغاز فعالیت ترنوس به‌عنوان مدیرعامل اپل در ابتدای ماه گذشته شکل گرفته است. او پیش‌تر سال‌ها از مدیران ارشد سخت‌افزار اپل بود.

ترنوس در ماه سپتامبر در مقر اپل در سیلیکون‌ولی از آیفون تاشوی این شرکت با نام دوئو رونمایی و اوایل همین ماه نیز یک مرکز کنترل خانه هوشمند را در نیویورک معرفی کرد. این محصولات بازارهای تازه‌ای را برای اپل آزمایش خواهند کرد، اما مراسم لس‌آنجلس ممکن است پرسشی قدیمی را دوباره مطرح کند: آیا اپل باید فناوری صفحه‌نمایش لمسی را که با آیفون و آیپد فراگیر کرد، به قدیمی‌ترین خانوادهٔ محصولات خود نیز بیاورد؟

مدیران اپل مدت‌ها در برابر این ایده مقاومت می‌کردند. استیو جابز در سال ۲۰۱۰ گفته بود که صفحه‌نمایش لمسی روی لپ‌تاپ‌ها از نظر ارگونومی بسیار نامناسب است. تیم کوک، مدیرعامل وقت اپل، نیز در سال ۲۰۱۲ گفته بود ترکیب چنین دستگاه‌هایی به‌اندازه ترکیب یک توستر و یخچال برای کاربران خوشایند خواهد بود.

ترنوس نیز پیش از آنکه مدیرعامل اپل شود، استدلال کرده بود که اپل از قبل رایانه‌ای با صفحه‌نمایش لمسی تولید می‌کند و آن دستگاه همان آی پد است.

با این حال، بیش از یک دهه است که دستگاه‌های ویندوزی به صفحه‌نمایش لمسی مجهز می‌شوند. اکنون که به بیستمین سالگرد عرضهٔ آیفون نزدیک می‌شویم، نسل جدید خریداران انتظار دارد صفحه‌نمایش‌ها به لمس انگشت پاسخ دهند.

قیمت پایهٔ مک‌بوک پرو جدید مجهز به صفحه‌نمایش لمسی، برای مدل ۱۴ اینچی با تراشهٔ M5 Pro از ۲۸۹۹ دلار آغاز می‌شود. قیمت مدل ۱۶ اینچی با بالاترین پیکربندی و تراشهٔ قدرتمندتر M5 Max نیز از ۴۷۹۹ دلار شروع می‌شود. مدل جدید ۱۶ اینچی ۰٫۷ پوند، معادل حدود ۳۱۸ گرم، از مدل قدیمی فاقد صفحه‌نمایش لمسی سبک‌تر است.

اپل اعلام کرد که پیش‌فروش مک‌بوک پرو جدید از همان روز آغاز می‌شود و این دستگاه از ۶ نوامبر وارد بازار خواهد شد.