حجت الاسلام مهدی خداجویان، سردبیر ماهنامه خیمه در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی مراسم دهمین سالگرد انتشار این ماهنامه خبر داد و گفت: نخستین شماره از ماهنامه خیمه در اردیبهشت‌ ماه سال 1381 و با عنوان «زمزم» منتشر شد که این عنوان پس از دو شماره انتشار به «خیمه» تغییر پیدا کرد و تاکنون نیز ادامه یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این مراسم در واقع تلاشی است برای تجلیل از همه دوستانی که به نوعی در طول سالیان گذشته با خیمه همکاری داشته‌اند.

سردبیر خیمه افزود: با توجه به سبک و سیاق محتوای این ماهنامه، مراسم دهمین سالگرد انتشار خیمه در فضایی معنوی و هیاتی برگزار می‌شود و از جمع زیادی از محققان، عاشوراپژوهان، واعظان و مداحان اهل بیت (ع) برای شرکت در آن دعوت به عمل آمده است.

خداجویان تاکید کرد: محور اصلی این مراسم تجلیل از پیرغلامان ماهنامه و دوستانی است که برای سرپا ماندن آن در سال‌های اخیر تلاش قابل توجهی داشته‌اند. در کنار آن برنامه سخنرانی چند تن از واعظان مشهور تهران را نیز در نظر گرفته‌ایم.

سردبیر خیمه با اشاره به برگزاری این مراسم در روز جمعه 2 تیرماه و از ساعت 16 در فرهنگسرای اندیشه افزود: نوع مواجهه ما با این مراسم به شیوه سنتی و هیاتی خواهد بود و همه میهمانان این مراسم خواهند دید که وارد یک همایش به شکل نوین و امروزی آن نمی‌شوند، بلکه سعی شده از همه ابزار نوین و امروزی برای برپایی یک هیات حسینی بهره گرفته شود.