توهم تکراری ترامپ درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گردهمایی حزب جمهوری‌خواه در ایالت اوهایو و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، بار دیگر مدعی شد که نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» تغییر کند.

او در ادامه توهمات خود ادعا کرد: فکر می‌کنم نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر خواهیم داد. ما نام خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا تغییر دادیم و در مقطعی نام این تنگه را هم تنگه ترامپ خواهیم گذاشت.

ترامپ مدعی شد: ما یک خلیج داریم، یک دریاچه داریم و شاید یک تنگه هم داشته باشیم. شاید این کار را انجام دهیم. فکر می‌کنید شوخی می‌کنم؟ وقتی گفتم نام خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا تغییر می‌دهم، فکر می‌کردند شوخی می‌کنم؛ اما من گفته بودم که این کار را انجام خواهم داد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که در حال حاضر حجم نفت بیشتری نسبت به هفت ماه پیش از تنگه هرمز عبور می‌کند. او گفت پس از پایان درگیری با ایران، قیمت بنزین و نفت افزایش خواهد یافت.