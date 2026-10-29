به گزارش خبرنگار مهر، نادر ابراهیمی (۱۳۱۵-۱۳۸۷) داستان‌نویس، مترجم، روزنامه‌نگار و فیلمساز معاصر ایرانی بود که آثار متعددی در عرصه ادبیات داستانی و ادبیات کودک و نوجوان از خود بر جای گذاشته است. از دیگر آثار شناخته‌شده او در کنار «آتش بدون دود»، می‌توان به داستان‌های «یک عاشقانه آرام»، «بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» و «چهل نامه کوتاه به همسرم» اشاره کرد. او در آثار خویش توجه ویژه به مفاهیم هویت ملی، مبارزات طبقاتی و تحولات تاریخ معاصر دارد.

رمان هفت‌جلدی «آتش بدون دود» یکی از طولانی‌ترین مجموعه‌های داستانی در ادبیات معاصر ایران است که انتشار آن از سال ۱۳۵۳ آغاز شد. بستر مکانی این اثر اقلیم ترکمن‌صحرا است و وقایع آن با تمرکز بر درگیری خونین و تاریخی ۲ قبیله ترکمن، یعنی گوکلان و یموت پایه‌گذاری می‌شود. نقطه شروع داستان، ازدواج ساختارشکنانه گالان اوجا و سولماز از این ۲ قبیله متخاصم است که آتش یک کینه قدیمی را شعله‌ور می‌کند.

سیر وقایع در جلدهای بعدی از قالب تقابل ایلیاتی خارج شده و با عبور از زمان، ابعاد سیاسی و اجتماعی به خود می‌گیرد. ابراهیمی در این اثر، روند گذار جامعه سنتی به مدرن، مسئله مبارزات شهری و درگیری کشاورزان با زمین‌داران را از طریق پیگیری سرنوشت سه نسل از یک خانواده ترکمن گزارش می‌دهد. این رمان به دلیل گستردگی حوادث، پیش از این منبع اقتباس یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی خود نویسنده نیز بوده است. ایوب آقاخانی نیز از این رمان، یک نمایش رادیویی اقتباس کرده است.

سردبیر، گوینده و کارگردان این اثر ایوب آقاخانی است. نرگس موسی‌پور افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده نمایش شنیدنی «آتش بدون دود» هستند.

در چهارمین قسمت از این نمایش شنیدنی به ترتیب اجرا ایوب آقاخانی، محسن بهرامی، فریبا طاهری و مهدی نمینی‌مقدم حضور دارند.

در این قسمت می‌شنویم:

گالان اوجا و سولماز هر دو کشته شده‌اند و حالا زمان گذشته است. آلنی فرزند آق اویلر و نوه گالان اوجا پیش از رفتن با پدرش دیدار می‌کند. آلنی از پدرش پرسش‌های مختلفی درباره پدربزرگش می‌پرسد و او نیز می‌کوشد تا دید فرزندش را اصلاح کند. آق اویلر بر آن است چنان کند تا آلنی برود و حکیم شود و بازگردد.

ملان مادر آلنی نگران است تا اتفاقی برای فرزندش بیفتد.

شش ماه از رفتن آلنی گذشته است و آق اویلر نیز کدخدایی را رها کرده است. پالاز پسر بزرگ او نسبت به اقدامات پدرش معترض است و فکر می‌کند که او تصمیمات درستی نگرفته است.

چه اتفاقی برای رابطه پالاز و آلنی رخ می‌دهد؟ آیا آق اویلر تصمیم درستی گرفته است؟ سرنوشت آلنی چه خواهد بود؟

باهم چهارمین قسمت از نمایش شنیدنی «آتش بدود دود» را با مدت زمان ۲۴ دقیقه و ۸ ثانیه می‌شنویم.