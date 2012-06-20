حمید رضا آقا صفری درگفتگو با خبرنگارمهر، درباره نحوه نظارت بر فرایند ثبت نام در مناطق آموزش و پرورش استان البرز شکل گیری سیستم نظارت بر ثبت نام دانش آموزان را یکی از مهمترین اقدامات این مرکز برشمرد و اظهار داشت: در هر منطقه از آموزش و پرورش ستاد نظارت تشکیل شده است و یک پایگاه آن نیز در اداره کل با حضور اعضا فرایند رصد ثبت نام را عهده دارند.

وی افزود: اجرای دقیق شیوه نامه ها، عدم دریافت وجه هنگام ثبت نام در مدارس دولتی ازجمله مواردی است که از سوی این ستاد رصد می شود.

تغییر زمان ثبت نام در آموزش و پرورش

مشاور مدیرکل رئیس اداره آموزش و پرورش در بخش دیگری به تغییر زمان ثبت نام دانش آموزان نیز اشاره کرد و ادامه داد : طبق شیوه نامه آموزش و پرورش با تفاوت زمانی یک ماهه برای نوآموزان ازاول خرداد به ابتدای اردیبهشت شاهد بودیم.

وی افزود: نوآموزان بعد از ثبت نام در مراکز مربوطه به بیست پایگاه سنجش که در سراسر استان مستقر شده اند برای اجرای تست سلامت معرفی شده اند.

پایان فرایند ثبت نام کلیه دانش آموزان 6 پایه ابتدایی تا خرداد ماه

آقا صفری این تغییر را شامل حال دانش آموزان در مقاطع مختلف دانست وعنوان کرد: در سال جدید نظام 6،3،3 اجرا خواهد شد و با توجه به اینکه در این نظام 6 دوره پایه ابتدایی وجود دارد؛ لذا انجام عملیات ثبت نام با تغییر همراه خواهد بود و باید زودتر از زمان های قبل تا پایان خرداد ماه به اتمام برسد.

مقطع راهنمایی 6 تیر، دبیرستانی ها 15 تیرماه



وی افزود: از این رو در دوره راهنمایی این ثبت نام تا 6 تیرماه و برای دانش آموزان دوره متوسطه ، دبیرستان های نظری و هنرستان ها تا 15 تیر و نیمه مرداد ماه خواهد بود و بعد ازآن ثبت نام ها به پایان می رسد.

نحوه طرح شکایات در حین ثبت نام

آقا صفری در بخش دیگری به ایجاد کانال هایی تعریف شده برای ارائه و طرح شکایات مردمی از برخی مشکلات حین ثبت نام برای شهروندان خبرداد وگفت: براساس کانال های تعریف شده ای نیروهای مستقر در اداره کل آموزش و پرورش نحوه رسیدگی به شکایات را عهده دار خواهند بود.

وی افزود: مردم برای طرح مشکلات خود می توانند با شماره تلفن های 325243930،32525657، 32507138 تماس حاصل نمایند.

آقا صفری گفت: همچنین سامانه 30008581 نیز پل ارتباطی دیگری است برای طرح دغدغه های شهروندان از ثبت دانش آموزان خود می باشد.