فیروز صفه اصفهان رسما از لیگ برتر فوتسال کناره گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی باشگاه فولاد ماهان سپاهان امروز چهارشنبه از توقف فعالیت تیم فوتسال فیروزصفه در لیگ برتر فوتسال خبر داد. باشگاه فیروز صفه اصفهان با این توجیه که "با توجه به عدم امکان فعالیت اصولی در فضای فعلی فوتسال کشور فعالیت تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان به حالت تعلیق در آمده و از حضور در مسابقات خوداری به عمل می‌آید" انصراف این تیم از حضور در لیگ برتر فوتسال را اعلام کرده است.

براساس اعلام باشگاه فیروزصفه اصفهان، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که جمعی از باشگاه‌های فعال در حوزه فوتسال با ارسال نامه‌ای به فدراسیون در تاریخ هجدهم خردادماه برخی از معضلات ساختاری فوتسال کشور و همچنین بعضی از نابسامانی‌های موجود را به اطلاع فدراسیون فوتبال رسانده و خواهان رفع این معضلات شدند. هیات مدیره باشگاه فولاد ماهان سپاهان تا دو روز آینده در خصوص حضور در مسابقات اعلام نظر خواهد کرد.