  1. بین الملل
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۹

در ادامه رویکرد تنش آمیز غرب؛

فرانسه خواستار تشدید تحریمهای ایران شد

فرانسه خواستار تشدید تحریمهای ایران شد

در پی تن ندادن جمهوری اسلامی ایران به خواسته های نامشروع کشورهای غربی در مذاکرات مسکو، وزیر امور خارجه فرانسه بار دیگر همانند دیگر مقامات غربی به حربه نخ نما و پوسیده تحریم متوسل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "بی بی سی" ، در حالی که پاسخ منطقی و قاطع مقامات جمهوری اسلامی ایران به خواسته های خارج از قانون و معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای(ان پی تی) طرفهای در مذاکرات مسکو سبب خشم آنها شده است وزیر خارجه فرانسه بار دیگر گفت باید تحریمها علیه ایران سخت تر شود.

"لورنت فابیوس" مدعی شد برای اینکه ایران مذاکرات را جدی بگیرد باید تحریمهای شدیدتری علیه ایران اعمال کنیم.
 
وی که بعد از پایان آخرین دور مذاکرات مسکو سخن می گفت همچنین بار دیگر بر اجرای تحریم های نفتی از پیش تعیین شده اروپا علیه ایران از ابتدای ماه جولای (11 تیر) تاکید کرد.
 
شایان ذکر است تحریم های مد نظر اروپا هم که قرار است از ده روز دیگر اجرایی شود، با اقدام ژاپن وچین و همچنین تاکید هند بر ادامه واردات نفت از ایران پیشاپیش با شکست روبرو شده است.
 
کد مطلب 1631305

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