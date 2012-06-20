فرانسه خواستار تشدید تحریمهای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "بی بی سی" ، در حالی که پاسخ منطقی و قاطع مقامات جمهوری اسلامی ایران به خواسته های خارج از قانون و معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای(ان پی تی) طرفهای در مذاکرات مسکو سبب خشم آنها شده است وزیر خارجه فرانسه بار دیگر گفت باید تحریمها علیه ایران سخت تر شود.

"لورنت فابیوس" مدعی شد برای اینکه ایران مذاکرات را جدی بگیرد باید تحریمهای شدیدتری علیه ایران اعمال کنیم.



وی که بعد از پایان آخرین دور مذاکرات مسکو سخن می گفت همچنین بار دیگر بر اجرای تحریم های نفتی از پیش تعیین شده اروپا علیه ایران از ابتدای ماه جولای (11 تیر) تاکید کرد.



شایان ذکر است تحریم های مد نظر اروپا هم که قرار است از ده روز دیگر اجرایی شود، با اقدام ژاپن وچین و همچنین تاکید هند بر ادامه واردات نفت از ایران پیشاپیش با شکست روبرو شده است.

