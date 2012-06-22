۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

مدنیان در گفتگو با مهر:

کارگاه‌های عبابافی نایین مرمت شد

کارگاه‌های عبابافی نایین مرمت شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نایین گفت: دست مرمتگران بر کارگاه‌های زیر زمینی عبابافی نایین با250 سال قدمت کشیده شد و آنها را مورد بازسازی و احیاء قرار داد.

محمود مدنیان در گفتگو با خبرنگار مهر از مرمت 15کارگاه سنتی عبابافی در محله قدیمی محمدیه نایین خبر داد.

وی با بیان اینکه این کارگاه‌ها در دل زمین و بدون استفاده از مصالح ساختمانی ساخته شده است، افزود: کارگاه‌های عبابافی با اعتباری افزون بر 200میلیون ریال از دی ماه سال گذشته تا کنون مرمت کامل شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نایین با اشاره به اینکه عبای تولیدی شهرستان نایین شهرت جهانی دارد و به کشورهای حوزه خلیج فارس هم صادر می‌شود، بیان داشت: شناسایی هنرمندان این رشته، صدور کارت شناسایی، صدور پروانه تولید کارگاهی برای آنها، اعطای تسهیلات کم بهره و بلند مدت برای گسترش تولیدات کارگاه ها، بازاریابی و ارایه محصولات متناسب با نیازهای روز جامعه از پارچه‌های عبا، خرید و تهیه دستگاه حلاجی برای تسهیل کار عبابافان و بی‌نیاز کردن آنها از حلاجی پشم در شهرهای مجاور از جمله اقدمات این اداره برای حفظ و رونق بخشی به این هنر چند صدساله است.
 

