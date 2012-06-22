محمود مدنیان در گفتگو با خبرنگار مهر از مرمت 15کارگاه سنتی عبابافی در محله قدیمی محمدیه نایین خبر داد.

وی با بیان اینکه این کارگاه‌ها در دل زمین و بدون استفاده از مصالح ساختمانی ساخته شده است، افزود: کارگاه‌های عبابافی با اعتباری افزون بر 200میلیون ریال از دی ماه سال گذشته تا کنون مرمت کامل شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نایین با اشاره به اینکه عبای تولیدی شهرستان نایین شهرت جهانی دارد و به کشورهای حوزه خلیج فارس هم صادر می‌شود، بیان داشت: شناسایی هنرمندان این رشته، صدور کارت شناسایی، صدور پروانه تولید کارگاهی برای آنها، اعطای تسهیلات کم بهره و بلند مدت برای گسترش تولیدات کارگاه ها، بازاریابی و ارایه محصولات متناسب با نیازهای روز جامعه از پارچه‌های عبا، خرید و تهیه دستگاه حلاجی برای تسهیل کار عبابافان و بی‌نیاز کردن آنها از حلاجی پشم در شهرهای مجاور از جمله اقدمات این اداره برای حفظ و رونق بخشی به این هنر چند صدساله است.

