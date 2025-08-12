عبای نایین در مسیر ثبت جهانی افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، عبای نائین قدمتی ۲۰۰ ساله دارد. این عبا را در دل زمین می بافند. نایینی ها در دهه ۵۰، سالانه حدود پنج هزار عدد عبا از این شهرستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای سردسیر منطقه صادر می‌کردند اما الان بافت عبا روند کاهشی پیدا کرده و اگر بافته شود به لبنان و سوریه صادر خواهد شد.

این صنایع دستی که هنر بافت آن نیز جزو میراث ناملموس مردم نائین در استان اصفهان است، کاملاً یک‌پارچه بافته شده و چون جنس پارچه آن از پشم شتر یا گوسفند است، در زمستان، سوز سرما را می‌گیرد و استفاده می‌شود.

ریسیدن نخ باید توسط زنان و پیرزنان انجام شود اما متأسفانه اکنون تعداد کسانی که به این کار مشغول هستند بسیار کم است و عباباف در شهر نائین بسیار کم شده زیرا صرفه اقتصادی ندارد. به همین علت و عدم صرفه اقتصادی، با عدم استقبال مردم برای بافت عبا به خصوص در میان جوانان مواجه هستیم.

محمود مدنیان، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نائین با بیان اینکه نشان جغرافیایی عبای شهر نائین ثبت شده گفته است: بازار عبای نائین متأسفانه به دلایل مختلفی از حدود ۴۰ سال گذشته تاکنون از رونق افتاده است که یکی از دلایل آن، قیمت بالای عباست زیرا هفت مرحله کار به صورت دستی و با نیروی زیاد بر روی آن انجام می‌شود و خروجی این هنر قیمت بالایی دارد.

تعدادی از کارگاه‌های عبابافی در نائین به همت میراث فرهنگی و به دست مرمت گران مرمت شده است. این خبر را مدنیان داده و گفته بود که برای تولیدی شهرستان نائین شهرت جهانی دارد و به کشورهای حوزه خلیج فارس هم صادر می‌شود. شناسایی هنرمندان این رشته، صدور کارت شناسایی، صدور پروانه تولید کارگاهی برای آنها، اعطای تسهیلات کم بهره و بلند مدت برای گسترش تولیدات کارگاه‌ها، بازاریابی و ارائه محصولات متناسب با نیازهای روز جامعه از پارچه‌های عبا، خرید و تهیه دستگاه حلاجی برای تسهیل کار عبابافان و بی‌نیاز کردن آنها از حلاجی پشم در شهرهای مجاور از جمله اقدامات برای حفظ و رونق بخشی به این هنر چند صدساله است.

عزت الله ضرغامی وزیر سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز دو سال پیش در سفرش به نائین گفته بود: عبابافی محمدیه هم مجموعه گردشگری و هم حوزه اشتغال آفرینی است که برای حل برخی مشکلات‌شان کمک خواهیم کرد و در حوزه صادرات، بازار فروش را برای آن‌ها فراهم می‌کنیم.

عبای نائین در کنار ۲۶ رشته صنایع دستی استان اصفهان موفق به دریافت نشان ملی جغرافیایی شده است طرح تغییر کاربری پارچه عبا به جلیقه، شال، کمربند و دیگر موارد قابل استفاده با همفکری صنعت‌گران انجام شده ولی درمان موقتی بود و ۲ هزار نفر شاغل در این رشته به ۲ نفر در یکی از کارگاه‌های محمدیه رسیده است.

حالا با وجود اینکه عبابافی در نائین با مشکلات جدی رو به روست اما مدنیان یک خبر جدید داده و از برنامه‌ریزی به‌منظور ثبت جهانی عبای نائین گفته است. چرا که به تازگی دومین جلسه برنامه‌ریزی ثبت جهانی عبای نائین در شهرداری نائین توسط اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و با حضور اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان اصفهان، فرماندار ویژه، شهردار و ریاست شورای شهر نائین برگزار شده است.

در این نشست مقرر شد مراحل ثبت جهانی عبای نائین با قید فوریت و حساسیت ویژه توسط اتاق بازرگانی استان اصفهان پیگیری و شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی مساعدت و همکاری لازم را انجام دهند.

ثبت جهانی این صنعت دستی کهن که در محمدیه نائین تولید می‌شود، می‌تواند شهر نائین را به‌عنوان یک شهر برجسته گردشگری، بیش از گذشته در سطح بین‌المللی معرفی کند.