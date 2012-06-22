به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نرخ‌نامه جدیدی که از ابتدای تیرماه برای قیمت مرغ و تخم‌مرغ ابلاغ شده است، قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل تازه بسته‌بندی شده در کیسه نایلونی 5490 تومان است، بر این اساس لاشه مرغ براساس وزن، سورت و تفکیک شده و سپس در کیسه‌های ته‌گرد و کاملا چسبیده به لاشه، باید بسته‌بندی شود.

بر این اساس، پلاستیک بسته‌بندی باید از مواد نو و مختص موادغذایی استفاده و بخشی از آن فاقد چاپ و رنگ و بصورت شفاف به جهت امکان رویت محصول باشد؛ ضمن اینکه کیسه محتوی لاشه بایستی کاملا از هوا تخلیه (وکیوم) و سپس درب‌بندی و یا کلیپس زده شود و بسته‌ها سالم، بدون عیب و پارگی باشند.

همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل منجمد بسته‌بندی کیسه‌ای 3100 تومان تعیین شده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه بسته‌بندی در بسته سینی یا بشقاب یکبار مصرف و روکش استرچ فیلم نیز، 5520 تومان تعیین شده است.

مردم باید توجه داشته باشند که تاریخ تولید و انقضاء، شرایط نگهداری، نام کشتارگاه و کد پروانه بهداشتی بهره‌برداری به صورت چاپ شده، باید بر روی روکش پلاستیکی هر بسته چسبانده شده و بسته‌بندی‌ها فاقد هرگونه خونابه و آب باشد.

همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل تازه بسته‌بندی بشقابی به صورت پاک شده نیز 6300 تومان تعیین شده است. این در حالی است که مصرف‌کنندگان باید توجه داشته باشند که علاوه بر رعایت مشخصات بسته‌بندی مندرج، مرغ‌های بسته‌بندی شده فاقد گردن، نوک بال، خونآبه و آب بوده و محتویات شکم و امعاء و احشاء بطور کامل باید تخلیه شده باشد.

همچنین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ تازه فله 2150 تومان است، همچنین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ شناسنامه‌دار بسته‌بندی(شرینگ شده) 20، 25 و 30 عددی نیز 2250 تومان تعیین شده است.

مصرف‌کنندگان باید توجه داشته باشند که تخم‌مرغ با این نرخ باید تازه و غیرسردخانه‌ای، کاملا سالم و بسته‌بندی شده به صورت شانه‌های خمیری شرینگ شده با پوشش استرچ فیلم باشد.

مرغ و تخم‌مرغ با قیمت مذکور در میادین میوه و تره‌بار قابل عرضه است و مردم می‌توانند هرگونه تخلف را با شماره تلفن 124 به بازرسان گزارش دهند.