به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای خدمت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان رجایی و باهنر و شهید جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی است.

وی افزود: در حوزه ورزش و جوانان نیز تلاش شده بخشی از اقدامات عمرانی و پروژه‌های زیرساختی در این ایام به بهره‌برداری برسد تا زمینه دسترسی بهتر مردم و ورزشکاران به امکانات ورزشی فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر توسعه زیرساخت‌های ورزشی را یکی از الزامات ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی، کشف و پرورش استعدادهای ورزشی و افزایش مشارکت جوانان دانست و گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد فضاهای ورزشی مورد نیاز مناطق مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

کشتکار بیان کرد: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تا مردادماه امسال، ۲۷ پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در استان افتتاح و به بهره‌برداری رسیده و در اختیار جامعه ورزش و جوانان قرار گرفته است.

بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی

وی ادامه داد: در ادامه این روند، همزمان با هفته دولت امسال نیز ۱۱ پروژه ورزشی با اعتباری بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهره‌برداری شده است که با ورود این طرح‌ها به چرخه خدمت، ظرفیت زیرساخت‌های ورزشی استان در بخش‌های مختلف افزایش خواهد یافت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های آماده افتتاح گفت: مجموعه ورزشی خلیج فارس بوشهر شامل سالن تخصصی ژیمناستیک، سالن تیراندازی، سالن ورزش‌های رزمی و زمین مینی‌چمن فوتبال، از مهم‌ترین طرح‌های این مرحله است که ظرفیت مناسبی برای توسعه رشته‌های ورزشی تخصصی در مرکز استان ایجاد می‌کند.

وی افزود: پیست تارتان استادیوم شماره ۲ گناوه، سالن ورزشی چندمنظوره شهدای اقتدار شهر برازجان، سالن تیراندازی دیلم و سالن سقف کوتاه چاه مبارک نیز از دیگر پروژه‌های آماده بهره‌برداری هستند.

کشتکار ادامه داد: زمین چمن مصنوعی استادیوم ورزشی بردستان و زمین‌های چمن مینی‌فوتبال روستاهای حسین زائری، مل‌گاودان، کردلان، بندو و هاله نیز در هفته دولت افتتاح و در اختیار ورزشکاران و مردم این مناطق قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار گفت: توجه به این مناطق در کنار تکمیل مجموعه‌های تخصصی در شهرها، از رویکردهای اصلی اداره‌کل ورزش و جوانان استان در حوزه عمرانی است.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی بر اساس آمایش سرزمینی

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با تأکید بر رویکرد برنامه‌محور در توسعه زیرساخت‌های ورزشی اظهار کرد: تعریف و جانمایی پروژه‌های ورزشی بر اساس طرح آمایش سرزمینی، نیازسنجی‌های انجام‌شده و بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای ورزشی شهرستان‌ها، شهرها و مناطق مختلف استان صورت می‌گیرد.

کشتکار افزود: در این چارچوب، نیازهای ورزشی مناطق شهری و روستایی، ظرفیت‌های موجود، کمبود فضاهای ورزشی و مطالبات جامعه ورزش هر منطقه مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده پروژه‌ها به گونه‌ای تعریف و اجرا شوند که ضمن تکمیل زنجیره زیرساختی ورزش، دسترسی عادلانه‌تر مردم، ورزشکاران و جوانان به امکانات ورزشی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه‌ها صرفاً افزایش تعداد اماکن ورزشی نیست، بلکه ایجاد زیرساخت‌های مؤثر، استاندارد و قابل استفاده برای ورزشکاران، جوانان و عموم مردم و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی استان است.

کشتکار با تبریک هفته دولت به مردم استان بوشهر، جامعه ورزش و جوانان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و حمایت از استعدادهای ورزشی استان داشته باشد.