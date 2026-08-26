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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۹

۱۱ پروژه ورزشی بوشهر در هفته دولت افتتاح می‌شود

۱۱ پروژه ورزشی بوشهر در هفته دولت افتتاح می‌شود

بوشهر- مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر از افتتاح و بهره‌برداری ۱۱ پروژه ورزشی با اعتباری بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان در نقاط مختلف استان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای خدمت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان رجایی و باهنر و شهید جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی است.

وی افزود: در حوزه ورزش و جوانان نیز تلاش شده بخشی از اقدامات عمرانی و پروژه‌های زیرساختی در این ایام به بهره‌برداری برسد تا زمینه دسترسی بهتر مردم و ورزشکاران به امکانات ورزشی فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر توسعه زیرساخت‌های ورزشی را یکی از الزامات ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی، کشف و پرورش استعدادهای ورزشی و افزایش مشارکت جوانان دانست و گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد فضاهای ورزشی مورد نیاز مناطق مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

کشتکار بیان کرد: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تا مردادماه امسال، ۲۷ پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در استان افتتاح و به بهره‌برداری رسیده و در اختیار جامعه ورزش و جوانان قرار گرفته است.

بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی

وی ادامه داد: در ادامه این روند، همزمان با هفته دولت امسال نیز ۱۱ پروژه ورزشی با اعتباری بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهره‌برداری شده است که با ورود این طرح‌ها به چرخه خدمت، ظرفیت زیرساخت‌های ورزشی استان در بخش‌های مختلف افزایش خواهد یافت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های آماده افتتاح گفت: مجموعه ورزشی خلیج فارس بوشهر شامل سالن تخصصی ژیمناستیک، سالن تیراندازی، سالن ورزش‌های رزمی و زمین مینی‌چمن فوتبال، از مهم‌ترین طرح‌های این مرحله است که ظرفیت مناسبی برای توسعه رشته‌های ورزشی تخصصی در مرکز استان ایجاد می‌کند.

وی افزود: پیست تارتان استادیوم شماره ۲ گناوه، سالن ورزشی چندمنظوره شهدای اقتدار شهر برازجان، سالن تیراندازی دیلم و سالن سقف کوتاه چاه مبارک نیز از دیگر پروژه‌های آماده بهره‌برداری هستند.

کشتکار ادامه داد: زمین چمن مصنوعی استادیوم ورزشی بردستان و زمین‌های چمن مینی‌فوتبال روستاهای حسین زائری، مل‌گاودان، کردلان، بندو و هاله نیز در هفته دولت افتتاح و در اختیار ورزشکاران و مردم این مناطق قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار گفت: توجه به این مناطق در کنار تکمیل مجموعه‌های تخصصی در شهرها، از رویکردهای اصلی اداره‌کل ورزش و جوانان استان در حوزه عمرانی است.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی بر اساس آمایش سرزمینی

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با تأکید بر رویکرد برنامه‌محور در توسعه زیرساخت‌های ورزشی اظهار کرد: تعریف و جانمایی پروژه‌های ورزشی بر اساس طرح آمایش سرزمینی، نیازسنجی‌های انجام‌شده و بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای ورزشی شهرستان‌ها، شهرها و مناطق مختلف استان صورت می‌گیرد.

کشتکار افزود: در این چارچوب، نیازهای ورزشی مناطق شهری و روستایی، ظرفیت‌های موجود، کمبود فضاهای ورزشی و مطالبات جامعه ورزش هر منطقه مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده پروژه‌ها به گونه‌ای تعریف و اجرا شوند که ضمن تکمیل زنجیره زیرساختی ورزش، دسترسی عادلانه‌تر مردم، ورزشکاران و جوانان به امکانات ورزشی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه‌ها صرفاً افزایش تعداد اماکن ورزشی نیست، بلکه ایجاد زیرساخت‌های مؤثر، استاندارد و قابل استفاده برای ورزشکاران، جوانان و عموم مردم و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی استان است.

کشتکار با تبریک هفته دولت به مردم استان بوشهر، جامعه ورزش و جوانان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و حمایت از استعدادهای ورزشی استان داشته باشد.

کد مطلب 6928043

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