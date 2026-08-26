اجرای ۴۶۹ پروژه عمرانی در روستاهای گلپایگان

بهروز مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد مالی دهیاری‌ها اظهار کرد: در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، مجموع درآمد دهیاری‌های بخش مرکزی گلپایگان به ۲ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال رسیده که بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد آن از محل مالیات بر ارزش افزوده واریزی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأمین شده و مابقی نیز از محل درآمدهای محلی دهیاری‌ها بوده است.

جهش عمرانی در روستاهای گلپایگان با اجرای ۴۶۹ پروژه

مدنی با بیان اینکه طی این مدت ۴۶۹ پروژه عمرانی در روستاهای بخش مرکزی اجرا شده است، گفت: ۲۰۵ پروژه در سال ۱۴۰۴، ۶۶ پروژه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ و ۱۹۸ پروژه در سال ۱۴۰۳ توسط دهیاری‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان هزینه‌کرد پروژه‌های عمرانی دهیاری‌ها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۶ میلیارد ریال بود که این رقم در شش ماهه دوم همان سال به ۴۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت و رشد نزدیک به چهار برابری را نشان می‌دهد.

بخشدار مرکزی گلپایگان با اشاره به رویکرد میدانی مدیریت بخشداری افزود: طی مدت مسئولیت، بیش از ۷۳ بازدید و حضور میدانی در روستاهای بخش انجام شده و تلاش شده است ارتباط مستقیم با دهیاران و مردم جایگزین بخشی از مکاتبات اداری شود.

وی در تشریح پروژه‌های عمرانی اجراشده در روستاها گفت: در حوزه زیرسازی معابر، سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۱ هزار متر مربع، سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲ هزار متر مربع و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۲ هزار متر مربع عملیات زیرسازی انجام شده است.

مدنی ادامه داد: در بخش جدول‌گذاری، احداث بلوار، میادین و ساماندهی انهار روستایی نیز در سال ۱۴۰۳ بیش از هشت هزار و ۲۰۰ متر طول و در سال ۱۴۰۴ حدود ۹ هزار و ۵۰۰ متر طول عملیات اجرایی انجام شده است.

وی با اشاره به روند آسفالت معابر روستایی افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۷ هزار متر مربع آسفالت در روستاها اجرا شد که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۵ هزار متر مربع رسید و نشان‌دهنده جهش قابل توجه در توسعه زیرساخت‌های روستایی است. همچنین در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۵ هزار متر مربع آسفالت اجرا شده و با توجه به ادامه پروژه‌ها، این آمار افزایش خواهد یافت.

وی در خصوص بازنگری طرح‌های هادی روستایی نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ طرح هادی چهار روستا بازنگری شد، این تعداد در سال ۱۴۰۴ به هفت روستا رسید و در سال ۱۴۰۵ نیز بازنگری طرح هادی پنج روستا در دستور کار قرار گرفته و مراحل کارشناسی و کمیته‌های فنی آن برگزار شده است.

وی به برخی پروژه‌های شاخص اشاره کرد و گفت: پروژه روستای سراور به صورت بین دستگاهی در حال اجراست و با وجود محدودیت‌ها، روند پیشرفت آن ادامه دارد. همچنین اقدامات اولیه پروژه روستای درب امامزاده انجام شده و اجرای طرح‌های عمرانی از جمله جدول‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است.

بخشدار مرکزی گلپایگان با اشاره به پروژه اورژانس روستای دُر افزود: در زمان آغاز پیگیری‌ها، این پروژه تنها دارای اسکلت ساختمان بود و روند اجرایی آن متوقف شده بود، اما با استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و خیران، روند اجرای آن مجدداً فعال شد.

وی تصریح کرد: در پی انتشار فراخوان و معرفی پروژه، یکی از خیران مبلغ یک میلیارد ریال برای تکمیل آن اهدا کرد و تاکنون حدود پنج میلیارد ریال برای این مجموعه هزینه شده است.

خروج شرکت تعاونی دهیاری‌ها از زیان‌دهی و حرکت به سمت خودکفایی

بخشدار مرکزی گلپایگان در ادامه به وضعیت شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش اشاره کرد و افزود: در زمان آغاز مسئولیت، این مجموعه حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال زیان انباشته داشت اما بر اساس گزارش شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، به سوددهی رسیده و حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سود ثبت کرده است.

وی با اشاره به ساماندهی شرکت تعاونی دهیاری‌های این بخش اظهار کرد: دو شرکت زیرمجموعه شرکت تعاونی دهیاری‌ها شامل واحد «سها» و بخش بلوک‌زنی که پیش از این تعطیل و زیان‌ده بودند، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده مجدداً به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.

وی افزود: واحد بلوک‌زنی اکنون در روستای نیوان نار و با محوریت دهیاری این روستا و همکاری شرکت تعاونی دهیاری‌ها مستقر شده و فعالیت خود را از سر گرفته است.

بخشدار مرکزی گلپایگان تصریح کرد: تاکنون حدود ۸۰۰ قطعه جدول مورد نیاز دهیاری‌ها در این مجموعه تولید شده و برنامه‌ریزی ما بر این است که این روند ادامه یابد تا دهیاری‌ها بتوانند بخش قابل توجهی از نیازهای عمرانی خود را با کمترین هزینه و از طریق تولیدات داخلی تأمین کنند.

مدنی با تأکید بر لزوم خودکفایی دهیاری‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: هدف ما این است که دهیاری‌ها در تأمین مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های عمرانی وابستگی کمتری داشته باشند و بتوانند بخشی از محصولات مورد نیاز خود را تولید کنند.

وی همچنین به وضعیت واحد «سها» اشاره کرد و افزود: این مجموعه نیز پیش از این زیان‌ده بود اما با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، هزینه‌های آن به حداقل رسیده است.