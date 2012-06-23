حضور حماسی پاسداران حافظ امنیت و اقتدار ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ، سردار احمد وحیدی در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه با اشاره به خدمات گرانسنگ و بی‌بدیل پاسداران در صحنه های مختلف دفاع از انقلاب و کشور گفت: فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند "اگر سپاه نبود کشور نبود" را پاسداران جان برکف با جانفشانی و فداکاری در راه دفاع از تمامیت ارضی کشور به معنی واقعی کلمه به عینیت بخشیدند.

وزیر دفاع از پاسداران انقلاب اسلامی بعنوان طلایه داران جهاد شهادت یاد کرد و افزود: کوشش کلاهدوزها و کاظمی ها، همت همت ها، خروش خرازی ها، زیرکی زین الدین ها، بصیرت باکری ها، دیانت دستوارها و مجاهدت و جانفشانی هزاران سردار و پاسدار مومن و انقلابی در طول بیش از سه دهه عمر پربرکت انقلاب اسلامی، سدی نفوذناپذیر در برابر تهدیدات، تهاجمات و توطئه های رنگارنگ دشمنان ایجاد کرد.

وحیدی، ولایتمداری و مقاومت و پایداری پاسداران بر حفظ اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی را از ویژگی های ممتاز پاسداران برشمرد و گفت: حفظ جایگاه ارزشی ومردمی سپاه انقلاب اسلامی و پاسداران شاغل در این نهاد مقدس، حفظ همین روحیه ، رویکرد دانست.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود از جانبازان بعنوان سندهای زنده مقاومت و پایداری در برابر استکبار جهانی یاد کرد و گفت: جانبازان جلوه جاویدان ایثار و فداکاری ملت ایران در راه احیای اسلام ناب محمدی (ص) و حاکمیت قرآن و ارزشهای اسلامی در تاریخ معاصر است.

سردار وحیدی، بزرگداشت جانباز و خدمت به این قشر ایثارگر را مایه افتخار نظام و اعتلای کشور ذکر کرد و افزود: جانبازان بعنوان قهرمانان و افتخارآفرینان ملی کشور همواره باید مورد توجه و تکریم باشند.

وزیر دفاع تصریح کرد، جانبازان پیام رسان خون شهیدان و شهیدان زنده ای هستند که ناظران عینی بر اعمال و رفتار مسئولان کشورند.

وحیدی تصریح کرد، پاسداران وجانبازان عزیز با اقتدار به مولا و مقتدای خویش حضرت اباعبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل و امام سجاد علیه السلام، ادامه دهنده راه شهادت، شهامت و دیانت این مصلحان بزرگ بشری هستند.

وزیر دفاع در پایان، با تبریک خجسته ایام ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار، ولادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز و میلاد پربرکت امام العارفین امام سجاد به بزرگ پاسدار و جانباز انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای مدظله العالی و همه پاسداران و جانبازان انقلاب اسلامی گفت: از افتخارات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خدمت‌گزاری به خیل عظیم پاسداران و جانبازان است.

