راه اندازی سامانه بانک اطلاعاتی مسکن از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صومعلو امروز دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: برای دستیابی به قیمت های واقعی بخش مسکن در سامانه املاک و مستغلات و پس از بررسی های مختلف به این نتیجه رسیدیم که با روش جانمایی اطلاعات موجود املاک بر روی نقشه تهران، می توان قیمت ها را در معرض دید عموم قرار داد.

وی افزود: این سایت به آدرس hmi.mrud.ir از فردا برای خرید و فروش مسکن و از هفته آینده برای اجاره در اختیار عموم قرار می گیرد و کاربران می توانند با استفاده از این سایت مشخصات مورد نظر خود را در محدوده، مکان و کیفیت ساختمان جستجو کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امکان انتخاب مسکن بر اساس خدمات موجود وجود دارد و متقاضیان می توانند با مراجعه به این سایت قیمت های معامله شده در هر منطقه را مشاهده کنند.

صومعلو افزود: این سامانه به روش جی آی اس طراحی شده است و یک بانک اطلاعاتی قابل اطمینان برای متقاضیان به شمار می رود.

وی این سامانه را یکی از روش های اعمال کنترل در بازار مسکن دانست و گفت: هدف اصلی ما از بلوک بندی قیمت ها شفاف سازی بازار و ارائه اطلاعات به خریداران ومستاجران بر اساس معاملات انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: نکته حائز اهمیت این است که قیمت های این سامانه پایین تر از قیمت اعلام شده از فروشندگان است و می توانند واجد ویژگی کنترل قرار گیرند.

صومعلو اظهار داشت: هدف جانبی این سامانه به جز بلوک بندی قیمت ها، ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای سیاست گذاری و کنترل لازم در بازار مسکن است.