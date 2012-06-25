دوره های تابستانی آموزش همگانی ورزش گلف در رشت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خاکزاد افزود: با برنامه ریزیهای انجام گرفته علاوه بر آمادگی کامل این هیئت در برگزاری دوره های آموزش همگانی ورزش گلف، طرح استعدادیابی دانش آموزان مدارس ابتدایی تا دبیرستان نیز آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به آماده سازی زیرساختها و تجهیز لوازم آموزشی مورد نیاز در هیئت گلف استان، اظهارداشت: برگزاری دوره های تابستانی این ورزش از تیرماه امسال آغاز و به شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهی نامه معتبر از سوی هیئت گلف استان اعطا خواهد شد.

رئیس هیئت گلف استان گفت: متقاضیان برای ثبت نام می توانند تا پایان وقت اداری پنج شنبه هشتم تیرماه جاری با مراجعه به دفتر این هیئت واقع در ورزشگاه شهید عضدی رشت نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی در خصوص آغاز طرح استعداد یابی مدارس نیز تصریح کرد: این طرح هجدهم تا بیست و یکم تیرماه طی چهار روز در دوره های جداگانه در رده پسران و دختران در رشت برگزار خواهد شد.

خاکزاد افزود: دانش آموزان حداکثر می توانند تا پانزدهم تیر ماه با ثبت نام در این طرح علاوه بر شرکت رایگان در طرح استعدادیابی مدارس میزان استعداد و توانمندی خود را در این رشته ورزشی سنجیده و برای شرکت در دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته گلف حضور یابند.

وی یادآورشد: دانشجویان و دانش آموزان، هنرمندان و خبرنگاران از تخفیفات ویژه ثبت نامی در دوره های آموزشی برخوردار خواهند بود.