به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "سوده" به تهیهکنندگی سید محسن جاهد و کارگردانی حسن هدایت (با محور تاریخ اسلام) و "آشغالهای دوست داشتنی" به تهیهکنندگی و کارگردانی محسن امیر یوسفی(اجتماعی) عناوین پروژههایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کردهاند.
فیلم سینمایی "نا سپاس" آخرین تجربه فیلمسازی حسن هدایت در مدیوم سینما محسوب میشود که دو سال پیش در جشنواره فیلم فجر حضور داشت.
محسن امیریوسفی هم پس از فیلم "خواب تلخ" در دومین تجربه سینمایی خود "آتشکار" را به سرانجام رساند که با حاشیههای بسیاری اکران شد. "آشغالهای روست داشتنی" سومین تجربه امیریوسفی در سینما محسوب میشود.
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