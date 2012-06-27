به گزارش خبرنگار مهر، بحران کمبود نهاده‌های دامی از انتهای سال گذشته گریبانگیر صنعت دام و طیور کشور را گرفت و این مساله تاکنون همچنان لاینحل باقی مانده است به طوری که با ادامه این روند دامدارن مجبور به سربریدن دام‌های شیری خود شدند و قیمت شیر افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر عدم جوجه‌ریزی توسط مرغداران نیز قیمت کنونی مرغ در بازار کشور را افزایش چشمگیری داده است.



داستان کشتار مرغ‌ها نیز مانند کشتار دام‌های شیری در آستانه تکرار شدن است و زمزمه‌ها حاکی از آن است که به دلیل به صرفه نبودن نگهداری مرغ‌های تخم گذار برخی واحدهای تولید کننده، مرغهای تخم گذار خود را سر می‌برند که این امر بازار آینده تخم مرغ را نیز دچار التهاب کرده و به عبارتی تخم مرغ نیز در آینده ای نزدیک قیمتی نجومی خواهد یافت.

عدم تعهد سازمان صنعت معدن و تجارت به تعهدات خود



برخی از مرغداران در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشکلات تولید کنندگان تخم مرغ سخن می‌گویند.



بهرام فهیمی یکی از مرغداران استان قم است که به افزایش قیمت مرغ اشاره و این امر را ناشی از افزایش قیمت نهاده و عدم تعهد سازمان صنعت معدن و تجارت به تعهدات خود مبنی بر تامین نهاده اعلام کرد.



وی با اشاره به اینکه برخی از مرغداران با ادامه روند کنونی مجبور می‌شوند مرغ‌های تخم گذار خود را حذف و به عبارتی سر ببرند بیان کرد: این امر قطعا بر بازار تخم مرغ تأثیر گذاشته و آینده بازارتخم مرغ را مانند بازار مرغ بحرانی می‌کند و قطعا قیمت تخم مرغ در آینده افزایش خواهد یافت.

این مرغدار به پیش خرید نهاده در اردیبهشت‌ماه اشاره و بیان کرد: قرار بود نهاده‌های پیش خرید شده ظرف 10 روز به دست تولید کنندگان برسد این درحالی است که باگذشت بیش از یک و ماه نیم از تاریخ پیش خرید هنوز 40 درصد نهاده‌ها واگذار نشده است.



وی با اشاره به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت نهاده به مرغدارانی که اقدام به جوجه‌ریزی از دهم خردادماه داشته باشند از عدم عمل به این تعهد خبر داد و گفت: علی‌رغم جوجه‌ریزی تاکنون هیچ نهاده‌ای در این زمینه در اختیار ما قرار نگرفته است.



وی پرداخت نهاده بعد از جوجه‌ریزی را امری نامناسب و آن را اقدامی کارشناسی نشده دانست و تصریح کرد: پرداخت نهاده پس از جوجه‌ریزی موجب کاهش آن خواهد شد.



امید داریم که شرایط کنونی بهبود یابد



علی ایرانی، از دیگر مرغداران استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ما امید داریم که شرایط کنونی بهبود یابد بنابراین فعلا اقدامی را برای کشتار مرغ‌های تخم گذار انجام نداده ایم.

وی ادامه داد: ولی چنانچه روند کنونی بدون تغییر ادامه یابد قطعا مجبور به سربریدن مرغ‌های تخم گذار خود می‌شویم که این روند بازار آینده تخم مرغ را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



قیمت تخم مرغ بحرانی می‌شود



حسن چیت ساز نیز که از مرغداران استان قم است در گفتگو باخبرنگار مهر، ادامه روند کنونی و عدم توجه به مرغداران و تامین نهاده توسط نهادهای مربوطه را موجب بحرانی شدن قیمت تخم مرغ درآینده دانست.



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سیده مرضیه میرقادری